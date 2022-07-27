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Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB açıkladı!

27.07.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri, Ağustos ayı celbine kısa bir zaman kala askere gidecek olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Gözler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB açıkladı!

Ağustos askerlik celp yerleriyle ilgili açıklama için geri sayım sürüyor. Ağustos ayında zorunlu askerlik hizmetini tamamlamak için askere gidecek olan vatandaşlar, konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ağustos ayında zorunlu askerlik hizmetini tamamlamak için askere gidecek olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulması beklenen askerlik yerleriyle ilgili açıklamayı bekliyor.

MSB tarafından yapılan açıklama sonrasında ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden vatandaşlara duyurulacak.

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MSB'DEN AĞUSTOS CELBİ SINIFLANDIRMA DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 ağustos celbi askerlik öncesi sınıflandırma duyurusu yayımlandı. Buna göre;

Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanununun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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