Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 askerlik yerleri ve celp tarihleri!

Askerlik yerleri ve celp tarihtleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kasım ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı yaknı süreçte e-Devlet üzerinden erişime açılmış olacak. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, Ekim ayında tarihinde askerlik yerlerini öğrenecekler. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

31 Ağustos 2022 tarihine dek yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesinden yapanlar, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere açıklanacak. Yedek subay ya da astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil olmak üzere) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Ayrıca yedek subay ve astsubay adayları ile erbaş ve erlerin sevk tarihleri aşağıdaki listede yer almakta:



Yükümlü - Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 10 Kasım 2022

Er (2’nci Grup) -08 Aralık 2022

Er (3’üncü Grup) - 05 Ocak 2023



