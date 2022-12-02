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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik celp yerleri!

02.12.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri için önemli açıklamalarda bulundu. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 askerlik celp yerleri!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik celp yerleri!

Askerlik yerleri araştırmaları hız kazandı. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddeler ile aktarıldı. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 askerlik celp yerleri!

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil olmak üzere) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten ya da en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayan kişiler, ertelemesi sona eren kişiler ile dövizle ya da bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulmuş olacak.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik celp yerleri!

31.12.2020 (dâhil olmak üzere) daha öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli sebeplerle ertelenen kişilerden, 30.11.2022 (dâhil olmak üzere) tarihine dek ertelemesi sona erenlerin tekrardan yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekiyor. (Önceden yapılan sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç olmak üzere.)

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları ise 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere açıklanacak. Sınıflandırılmış olan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi olmayacak.

Fakat yedek subay veya astsubay adaylığından ayrılmış olan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda ifade edilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar (önceden yapılan sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil olanlar) er statüsünde askere sevk edilmiş olacaklar.

Ayrıca yedek subay ve astsubay adayları ile erbaş ve erlerin sevk tarihleri aşağıdaki listede yer alıyor:

Yükümlü / Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) / 02 Şubat 2023

Er (2’nci Grup) / 02 Mart 2023

Er (3’üncü Grup) / 06 Nisan 2023

Yükümlü olan kişiler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün daha öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesi vasıtasıyla alabilecek.

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