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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

18.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı askerlik yerleri araştırılıyor. Celp ve sevk tarihleri, mayıs ayı yaklaşırken gündemdeki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden ilan edildi. Mayıs ayı askerlik yerleri, askere gideceklerin ilgi odağında yer alıyor. İşte Mayıs ayı askerlik yerleri!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı yaklaşırken askerlik yerleri de sorgulanmaya başladı. Mayıs ayı askerlik yerleri için gözler e devlet ekranına çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü mayıs celbi askerlik sevk ve yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek. İşte mayıs ayı askerlik yerlerine dair detaylar...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte Mayıs ayı askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Yedek subay, yedek astsubay ve erler 12 Mayıs tarihinde askerlik yerlerine sevk edilecekler.

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