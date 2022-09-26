Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB açıkladı! 2022 askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı, Kasım sınıflandırma dönemi yazılı açıklamasını geçtiğimiz aylarda internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. Merak edilen soruların yanıtı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan askerlik sevk tarihleri haberimizde.
Askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi: 10 Kasım 2022
Er (2’nci Grup) sevk tarihi: 08 Aralık 2022
Er (3’üncü Grup) sevk tarihi: 05 Ocak 2023
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