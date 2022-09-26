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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB açıkladı! 2022 askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri...

26.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım ayı celbine kısa bir zaman kala askere gidecek olan yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve erler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri ile ilgili MSB'den yapılan açıklama...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB açıkladı! 2022 askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı, Kasım sınıflandırma dönemi yazılı açıklamasını geçtiğimiz aylarda internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. Merak edilen soruların yanıtı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan askerlik sevk tarihleri haberimizde.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi: 10 Kasım 2022

Er (2’nci Grup) sevk tarihi: 08 Aralık 2022

Er (3’üncü Grup) sevk tarihi: 05 Ocak 2023

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