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Askerlik yerleri ne zaman belli olur? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfası

03.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayı askerlik dönemi yaklaştıkça, tecilini bozduran ve askere gitmek için başvuran gençlerin gündemi askerlik yerleri oluyor. Nisan ayı celp dönemi için askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki Askerlik yerleri ne zaman belli olur? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfası!

Askerlik yerleri ne zaman belli olur? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfası

Askerlik yerleri için askere gidecekleri heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 2021 nisan ayı sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 senesinin nisan ayında silah altına alınacak adaylar hakkında askerlik yerlerinin belirlenmesi için resmi bir açıklama yapmadı. Yani nisan ayındaki askerlik yerleri henüz belli olmadı. Ne zaman belli olacağına dair resmi bir açıklama ise henüz yayınlanmadı.

Askerlik yerleri ne zaman belli olur? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfası

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan asker adayları, kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

ASKERLİK YERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA NELER YAPILMASI GEREKİYOR?

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik Milli Savunma Bakanlığı

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