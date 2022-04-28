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ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2022! Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı!

28.04.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen binlerce aday, internette araştırma yapıyor. Mayıs ayı askerlik yerleri Vatani görevlerini yerine getirecekleri yeri öğrenmek isteyen er adayları tarafından merak konusu oldu. Peki Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılacak açıklamaya çevrildi. Konuya ilişkin detaylar ve Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2022! Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı!

Mayıs ayı celp tarihi, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler tarafından merak konusu oldu. Binlerce aday, Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü belli olacak.

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşılacak.

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri yarın açıklanacak.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

MAYIS AYI CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR 2022?

Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile askerlik sevk tarihleri de belli oldu.

Askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

  • Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

  • Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

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