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  4. Askerlikte terhisler ne zaman başlayacak? Bakan Akar tarihi açıkladı

Askerlikte terhisler ne zaman başlayacak? Bakan Akar tarihi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 15:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı." ifadeleri kullandı.

Askerlikte terhisler ne zaman başlayacak? Bakan Akar tarihi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı."

Ayrıntılar geliyor...

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