Askerlikte terhisler ne zaman başlayacak? Bakan Akar tarihi açıkladı

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131;\n"Terhis olacak gen\u00e7lerimiz 18 May\u0131s'tan bu yana tedbir ama\u00e7l\u0131 g\u00f6zetim alt\u0131nda. \u015eu ana kadar bunlar aras\u0131nda herhangi bir vakaya rastlanmad\u0131."\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Vallahi beni alan ya\u015fad\u0131'Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlikSolunum ventilat\u00f6r\u00fcn\u00fc reddetti: "G\u00fczel bir hayat\u0131m oldu, gen\u00e7lerde kullan\u0131n"