Askerlikte terhisler ne zaman başlayacak? Bakan Akar tarihi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı."

Ayrıntılar geliyor...

