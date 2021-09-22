ASKİ binası önünde korkunç anlar! Cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) karşısında meydana geldi. Tandoğan yönüne giden Enes Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.'nin kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA



