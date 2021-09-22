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  4. ASKİ binası önünde korkunç anlar! Cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı

ASKİ binası önünde korkunç anlar! Cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı

22.09.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde zincirleme kaza yaşandı. 7 aracın kazaya karıştığı olayda 2 kişi yaralandı. Aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştıktan sonra savrulması sonucu park halindeki araçlara çarptıkları öğrenildi. Yaralananlarınsa hareket halindeki araçlarda bulunan sürücüler olduğu öğrenildi.

ASKİ binası önünde korkunç anlar! Cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) karşısında meydana geldi. Tandoğan yönüne giden Enes Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.'nin kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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