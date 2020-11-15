ASKİ'den 'su tasarrufu' çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'yı besleyen barajların su durum tablosuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ankara barajlarının doluluk oranının 12 Kasım itibarıyla yüzde 24,10 seviyelerinde olduğunu belirten Öztürk, "Barajlarımızda 381 milyon 829 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Başkent’teki barajların toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp. Hacim yüksek olduğu için mevcut rakam düşük gözüküyor ancak geçen yılın aynı ayına göre 6 milyon 906 bin metreküp daha fazla suyumuz var" dedi.

Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda doluluğun 12 Kasım 2019 tarihinde 374 milyon 923 bin metreküp olduğunu, bu oranın 12 Kasım 2020 itibarıyla 381 milyon 829 bin metreküp olarak kayıtlara geçtiğini belirten Öztürk, Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik’in yanı sıra Pursaklar ve Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden de kente su verildiğini kaydetti.