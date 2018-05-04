Aşkı ele veren detay

Ak\u015famlife'da yer alan habere g\u00f6re; Duygu Sar\u0131\u015f\u0131n, \u00c7a\u011fatay Ulusoy\u2019un hi\u00e7 \u00e7\u0131karmad\u0131\u011f\u0131 \u015fapkas\u0131 ile poz verince a\u015fk\u0131n kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\n\nAntalya'da feci kaza! \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar varABD\u2019nin en kanl\u0131 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriErdo\u011fan hakk\u0131nda fla\u015f iddia!
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