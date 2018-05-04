MAGAZİN

Aşkı ele veren detay

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy’un ekim ayında ayrıldığı oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın’la ikinci kez bir araya geldikleri konuşulmuş ancak çift bu konuda sessiz kalmıştı.

Aşkı ele veren detay

Akşamlife'da yer alan habere göre; Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’un hiç çıkarmadığı şapkası ile poz verince aşkın kaldığı yerden devam ettiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın

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