HABER
  4. ASKİ eskiyen su borularını değiştiriyor

ASKİ eskiyen su borularını değiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında eskiyen, yıpranan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan su ve kanalizasyon borularını yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.ASKİ Genel Müdürlüğü son olarak Ostim-Batıkent bölgesini besleyen ancak sık sık arızalanan ana isale hattının büyük bir bölümünü yeniledi.Su kesintileri son bulacakArıza nedeniyle su kesintilerine ve tonlarca su kaybına neden olan 30 yıllık ana isale hattının 1997 metrelik kısmı, ASKİ ekipleri tarafından 7/24 çalışılarak yenisiyle değiştirildi.Batıkent’in büyük bir bölümü ile Ostim ve Kardelen Mahallelerini besleyen 1200 milimetre çaplı çelik su borusu, ekiplerin özverili çalışmasıyla yenilenerek tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında eskiyen, yıpranan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan su ve kanalizasyon borularını yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
ASKİ Genel Müdürlüğü son olarak Ostim-Batıkent bölgesini besleyen ancak sık sık arızalanan ana isale hattının büyük bir bölümünü yeniledi.
Su kesintileri son bulacak
Arıza nedeniyle su kesintilerine ve tonlarca su kaybına neden olan 30 yıllık ana isale hattının 1997 metrelik kısmı, ASKİ ekipleri tarafından 7/24 çalışılarak yenisiyle değiştirildi.
Batıkent’in büyük bir bölümü ile Ostim ve Kardelen Mahallelerini besleyen 1200 milimetre çaplı çelik su borusu, ekiplerin özverili çalışmasıyla yenilenerek tamamlandı. Ostim Uzay Çağı Caddesi üzerinde bulunan hattın en çok arıza ve su kaçağı yaşanan kısmında deplase ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgede su kesintileri de son bulacak.
Ek vanalar konuldu
ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Daire Başkanı Ekrem Akçul, yenileme ve onarım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bu bölgede mevcut olan ana isale hattı, çok uzun süredir hiç bir bakım yapılmadığı için ciddi su kayıp-kaçakları ile su kesintilerine neden olmaktaydı. Devamlı arıza veriyordu. Bizim şu an yapmış olduğumuz çalışmayla bu sıkıntıların çoğu azalacak ve Ostim-Batıkent Mahallelerine sular daha verimli şekilde verilmeye başlayacak. Daha önce borular çok derinden, vatandaş parsellerinin ve yeşil alanların içerisinden geçtiği için müdahale şansı zor oluyordu. Bizim yaptığımız 2 kilometrelik deplase imalatı ve yenileme çalışmasıyla artık daha rahat müdahale edilebilecek. Ek vanalar koyduk ve bu vanalar sayesinde suyu kesilen bölgelerin de sayısı azalacak. Normalde Haziran ayında bitmesi planlanan bir çalışmayken, ASKİ ekiplerinin özverili çalışmasıyla bir günde tamamlandı”.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Tarkan'ın kuzeninin firari olduğu cinayet davasında annenin feryadıTarkan'ın kuzeninin firari olduğu cinayet davasında annenin feryadı
Bingöl’de kar 100 köy yolunu ulaşıma kapattıBingöl’de kar 100 köy yolunu ulaşıma kapattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti! (Hayrettin Karaca kimdir?)

Acı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettik

Tarkan'ın kuzeni hala bulunamadı! Acılı anne feryat etti

Öldürüp, cesedini yaktılar! Tarkan'ın kuzeni de...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren... (İstanbul hava durumu)

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Bursa'da 'Change' operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

400 polisle 'change' operasyonu!

Son dakika! FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

Son dakika... FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı yakalandı

FETÖ'nün kritik iki ismi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.