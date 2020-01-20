ASKİ eskiyen su borularını değiştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında eskiyen, yıpranan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan su ve kanalizasyon borularını yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü son olarak Ostim-Batıkent bölgesini besleyen ancak sık sık arızalanan ana isale hattının büyük bir bölümünü yeniledi.

Su kesintileri son bulacak

Arıza nedeniyle su kesintilerine ve tonlarca su kaybına neden olan 30 yıllık ana isale hattının 1997 metrelik kısmı, ASKİ ekipleri tarafından 7/24 çalışılarak yenisiyle değiştirildi.

Batıkent’in büyük bir bölümü ile Ostim ve Kardelen Mahallelerini besleyen 1200 milimetre çaplı çelik su borusu, ekiplerin özverili çalışmasıyla yenilenerek tamamlandı. Ostim Uzay Çağı Caddesi üzerinde bulunan hattın en çok arıza ve su kaçağı yaşanan kısmında deplase ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgede su kesintileri de son bulacak.

Ek vanalar konuldu

ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Daire Başkanı Ekrem Akçul, yenileme ve onarım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu bölgede mevcut olan ana isale hattı, çok uzun süredir hiç bir bakım yapılmadığı için ciddi su kayıp-kaçakları ile su kesintilerine neden olmaktaydı. Devamlı arıza veriyordu. Bizim şu an yapmış olduğumuz çalışmayla bu sıkıntıların çoğu azalacak ve Ostim-Batıkent Mahallelerine sular daha verimli şekilde verilmeye başlayacak. Daha önce borular çok derinden, vatandaş parsellerinin ve yeşil alanların içerisinden geçtiği için müdahale şansı zor oluyordu. Bizim yaptığımız 2 kilometrelik deplase imalatı ve yenileme çalışmasıyla artık daha rahat müdahale edilebilecek. Ek vanalar koyduk ve bu vanalar sayesinde suyu kesilen bölgelerin de sayısı azalacak. Normalde Haziran ayında bitmesi planlanan bir çalışmayken, ASKİ ekiplerinin özverili çalışmasıyla bir günde tamamlandı”.

