ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna: Adana'nın 100 yıl su problemi yok

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, Çatalan Barajı'nın günlük 1 milyon metreküp su arıtıp, şebekelere verdiğini belirterek, "Adana'nın 100 yıl su problemi yok, diyebiliriz" dedi. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna, Adana'nın 4 merkez ilçesinin su ihtiyacının karşılanarak, yaklaşık 2,5 milyon kişiye su ulaştırılan Çatalan Barajı'nda açıklamalarda bulundu. Durna, Çatalan Barajı'nın 1 milyon metreküp günlük su arıtıp, şebekelere verdiğini söyledi. Barajın şu anda 520 bin metreküp kapasite ile çalıştığını kaydeden Durna, "Kış olduğu için günde 400 bin metreküp su işleniyor burada. Ama yazın, bayramlarda ve ağustos gibi aylarda günde 490- 500 bin metreküplere kadar çıkmaktadır. 'Adana'da su çeşmeden içilir' sloganıyla çalışıyoruz. Kentimizde damacana kültürü yoktur. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla damacana suyundan daha kaliteli bir suyu güvenle içebilmektedir" diye konuştu. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna, 500 bin metreküp su kapasitesiyle 2 milyon 50 bin nüfusun ihtiyacını karşılayabildiklerini belirterek, şunları söyledi: "Oteli, ticarethaneleriyle sanayisi, hamamı, hanları, kafelerinin de 500 bin metreküpte içerisinde buraların su tükettiğini söyleyebiliriz. Bu da 2 milyon 600 bin nüfus demektir. Biz şu an 500 bin kapasiteyle bunu karşılıyoruz. Yaptığımız hidrolik modelleme ve basınç yönetimi ile kayıp kaçağımız Adana'da yüzde 37, çalışmalarla yaza kadar bu kaçağı yüzde 30'lara düşüreceğiz. Çatalan'dan aldığımız su daha da düşecek; çünkü kayıp kaçağın önüne geçmiş oluyoruz. Arıtmamız da bir milyon kapasiteli olduğuna göre Adana'nın 5 milyon nüfusuna yetecek gelecekte su ihtiyacını biz buradan karşılayabileceğiz. Yani Türkiye geneli yüzde 2,5 nüfus artışını hesaplarsak 'Adana'nın 100 yıl su problemi yok' diyebiliriz."

