HABER

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna: Adana'nın 100 yıl su problemi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:30 | Son Güncelleme

ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, Çatalan Barajı'nın günlük 1 milyon metreküp su arıtıp, şebekelere verdiğini belirterek, "Adana'nın 100 yıl su problemi yok, diyebiliriz" dedi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, Çatalan Barajı'nın günlük 1 milyon metreküp su arıtıp, şebekelere verdiğini belirterek, "Adana'nın 100 yıl su problemi yok, diyebiliriz" dedi. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna, Adana'nın 4 merkez ilçesinin su ihtiyacının karşılanarak, yaklaşık 2,5 milyon kişiye su ulaştırılan Çatalan Barajı'nda açıklamalarda bulundu. Durna, Çatalan Barajı'nın 1 milyon metreküp günlük su arıtıp, şebekelere verdiğini söyledi. Barajın şu anda 520 bin metreküp kapasite ile çalıştığını kaydeden Durna, "Kış olduğu için günde 400 bin metreküp su işleniyor burada. Ama yazın, bayramlarda ve ağustos gibi aylarda günde 490- 500 bin metreküplere kadar çıkmaktadır. 'Adana'da su çeşmeden içilir' sloganıyla çalışıyoruz. Kentimizde damacana kültürü yoktur. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla damacana suyundan daha kaliteli bir suyu güvenle içebilmektedir" diye konuştu. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna, 500 bin metreküp su kapasitesiyle 2 milyon 50 bin nüfusun ihtiyacını karşılayabildiklerini belirterek, şunları söyledi: "Oteli, ticarethaneleriyle sanayisi, hamamı, hanları, kafelerinin de 500 bin metreküpte içerisinde buraların su tükettiğini söyleyebiliriz. Bu da 2 milyon 600 bin nüfus demektir. Biz şu an 500 bin kapasiteyle bunu karşılıyoruz. Yaptığımız hidrolik modelleme ve basınç yönetimi ile kayıp kaçağımız Adana'da yüzde 37, çalışmalarla yaza kadar bu kaçağı yüzde 30'lara düşüreceğiz. Çatalan'dan aldığımız su daha da düşecek; çünkü kayıp kaçağın önüne geçmiş oluyoruz. Arıtmamız da bir milyon kapasiteli olduğuna göre Adana'nın 5 milyon nüfusuna yetecek gelecekte su ihtiyacını biz buradan karşılayabileceğiz. Yani Türkiye geneli yüzde 2,5 nüfus artışını hesaplarsak 'Adana'nın 100 yıl su problemi yok' diyebiliriz."

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendiTHY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendi
Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralıSilindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken fenalaştı

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken...

İzmir'de yer altı park alanı inşaatında göçük

İzmir'de yer altı park alanı inşaatında göçük

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti (Beril Dedeoğlu kimdir?)

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

İşçiler enkaz altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.