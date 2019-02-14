Aşkı için 65’inde okuma-yazmayı öğrendi

Amasya’da yaşayan Nadide Kaynarpınar, 40 yılı aşkın süredir aynı yastığa baş koyduğu görme engelli eşiyle ilgilendiğinden dolayı dışarı çıkamadığı için evinde okuma-yazma kursu aldı. Azimle çalışıp harfleri öğrenen 65 yaşındaki Kaynarpınar’ın kurduğu ilk cümle ise "Osman seni çok çok seviyorum” oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bir yıl önce başlattığı Okuryazarlık Seferberliği’ne katılmak için umutla başvurduğu Amasya Halk Eğitim Merkezi tarafından kendisi için özel görevlendirilen öğretmenin verdiği 2 aylık eğitimin ardından bitirme belgesini alan iki çocuk annesi Kaynarpınar, sonrasında sol gözüne yapılan katarakt işleminin peşinden beliren ödemden dolayı çok istemesine rağmen okuma-yazma çalışmalarını devam ettiremedi.

Kornea nakli bekliyor

Başvurduğu hastanede kornea nakli yapılması için sıraya alındığını ancak çok korktuğunu, sağlığına kavuşup eşine daha iyi bakmayı ve eğitimini de sürdürmeyi hayal eden Kaynarpınar, “Sağ gözümde de katarakt oluştu. Gözü görmeyen beyim var. Ne yaparım?” dedi.