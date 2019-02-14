HABER

Aşkı için 65’inde okuma-yazmayı öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:05 | Son Güncelleme

Amasya’da yaşayan Nadide Kaynarpınar, 40 yılı aşkın süredir aynı yastığa baş koyduğu görme engelli eşiyle ilgilendiğinden dolayı dışarı çıkamadığı için evinde okuma-yazma kursu aldı.

Amasya’da yaşayan Nadide Kaynarpınar, 40 yılı aşkın süredir aynı yastığa baş koyduğu görme engelli eşiyle ilgilendiğinden dolayı dışarı çıkamadığı için evinde okuma-yazma kursu aldı. Azimle çalışıp harfleri öğrenen 65 yaşındaki Kaynarpınar’ın kurduğu ilk cümle ise "Osman seni çok çok seviyorum” oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bir yıl önce başlattığı Okuryazarlık Seferberliği’ne katılmak için umutla başvurduğu Amasya Halk Eğitim Merkezi tarafından kendisi için özel görevlendirilen öğretmenin verdiği 2 aylık eğitimin ardından bitirme belgesini alan iki çocuk annesi Kaynarpınar, sonrasında sol gözüne yapılan katarakt işleminin peşinden beliren ödemden dolayı çok istemesine rağmen okuma-yazma çalışmalarını devam ettiremedi.

Kornea nakli bekliyor
Başvurduğu hastanede kornea nakli yapılması için sıraya alındığını ancak çok korktuğunu, sağlığına kavuşup eşine daha iyi bakmayı ve eğitimini de sürdürmeyi hayal eden Kaynarpınar, “Sağ gözümde de katarakt oluştu. Gözü görmeyen beyim var. Ne yaparım?” dedi.

Emine Erdoğan ile tanışmayı istiyor
Sağlığına kavuşup eğitimini sürdürmeyi ve eşine daha iyi koşullarda bakmayı isteyen Kaynarpınar, Okuryazarlık Seferberliği’nin 1. yıldönümü dolayısıyla davet edildiği Külliye’de düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyledi.

"O benim iki gözüm"
Osman Kaynarpınar da 38 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybettiğini ve o günden bu yana krediyle alıp borcunun halen ödemeye devam ettiklerini dile getirdi. Evin tüm yükünü sırtlayan karısının okuma-yazmayı öğrenmek isteğini ve "Bu yaştan sonra deve düdük çalar mı hanım?" sözleriyle değerlendirip "Çaldığı yere kadar" cevabını aldığını ifade eden 65 yaşındaki Osman Kaynarpınar, "Eşimin yazdığı ilk cümle ‘Osman seni çok seviyorum’ oldu. Beklemiyordum, sürpriz oldu. O benim iki gözüm. Benden nakil olacak gibi olsa gözümü çıkartıp ona veririm” diye konuştu.

Ünlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlarÜnlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlar
Sevgililer Günü için en güzel mesajları!Sevgililer Günü için en güzel mesajları!
Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizledilerDilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize en içten Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

Sevgililer Günü nasıl başladı?

Sevgililer Günü mesajları 2019: kısa Sevgililer günü mesajları, komik Sevgililer Günü mesajları (Resimli sevgililer günü mesajları)

Sevgililer Günü için en güzel mesajları!

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Teröristlerin sığınakları imha edildi

Teröristlerin sığınakları imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.