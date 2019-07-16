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Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

RUSYA'da kadın doğum uzmanı olan Sanobar Demir (39), tatil için geldiği Türkiye'de aşık olunca hayatı değişti.

Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- RUSYA'da kadın doğum uzmanı olan Sanobar Demir (39), tatil için geldiği Türkiye'de aşık olunca hayatı değişti. Sanobar Demir, 12 yıl önce yerleştiği Antalya'da doktorluk yapmak yerine Rus mantısı imalathanesi açtı.
Tatil için geldiği İstanbul'da Yunus Demir'e gönlünü kaptırarak evlenen Sanobar Demir, yerleştiği Antalya'da geleceğini değiştiren kararlar aldı. Rusya'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru olan Sanobar Demir, turizm kenti Antalya'da doktorluk yapmak yerine ticarete atılmayı tercih etti.
Türkiye'de yerleşik hayat süren ve tatile gelen Rusların damak tadına hitap etmeyi planlayan Sanobar Demir, Türk mutfağının baş tacı olan mantının Rus usulü olan Pelmeni işine girmeye karar verdi.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde küçük bir imalathane açan Sanobar Demir, patatesli, vişneli, etli, ıspanaklı ve mantarlı mantı çeşitleri yapmaya başladı. Kısa sürede günlük 150 kiloya kadar mantı yapıp, otellere ve marketlere toptan veren Sanobar Demir, önümüzdeki aylarda işi büyütmeyi hedefliyor.
Günlük, 400-500 kilonun üzerine çıkmak istediğini belirten Sanobar Demir, “Ruslar kendi damak tatlarını Türkiye'de de bulmaktan büyük keyif alıyor. Gördüğüm ilgi beni daha çok motive etti. Mantılarımı sadece Ruslar değil, Antalya'da yaşayan ve tatile gelen başka ülkelerin vatandaşları ve Türkler de seviyor" dedi.

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Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyorAşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyorAşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyorAşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor

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