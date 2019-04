Aşkı uğruna Fransa’dan Batman’a yerleşti

Türkiye’de ilk ve tek tacos ürünü Batman’da

Fransa mutfağını Batman’a taşıdıklarını belirten Dün, "Damak tadı olarak çoğu insanımız diyor ki; bilmediğimiz şeyi yemeyiz. Fransız mutfağını da buraya taşıdık. Türkiye’de ilk ve tek olan tacos ürününü biz burada yapıyoruz. Tacos’un içinde bizim bildiğimiz kuzu eti, değişik soslar, değişik tatlar var. Bu tadı tatmayan arkadaşlara bunu tavsiye ediyoruz. Herkes buyursun tatsın, tadını beğenmezlerse bizim ikramımız olur. Bunun da arkasında duruyoruz. Tadını beğenmeyenlere ikram ediyoruz, parasını da almıyoruz. Fransız mutfağı değişik bir mutfak. Avrupa insanı her zaman farklı tatlar tatmak ister. Bizim insanımız da bildiğinden şaşmamayı tercih eder. İnşallah biz bunu değiştireceğiz ve değişik damak tatları tattıracağız. Bonjur köfte, kendimize has beytimiz, tacosumuz, et tacos, köfte tacos, tavuk tacosdan oluşuyor. İnşallah da halkımız beğenir, şimdiye kadar beğendiler. Nitekim daimi tacos müşterilerimiz var. Sürekli geldiklerinde tacos yerler” şeklinde konuştu.