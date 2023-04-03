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Askıda ekmeğin, yemeğin ardından Bayburt'ta bir ilk: 'Askıda et'

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlar için sosyal paylaşma geleneğinin bir örneği olan askıda ekmek, fatura, yemeğin ardından şimdi ise Bayburt'ta bir ilk olarak 'Askıda et' uygulaması, hayırseverlerin destekleriyle başlatıldı. Alan elin veren eli görmediği uygulamayla ihtiyaç sahibi vatandaşlar normal zamanların yanı sıra mübarek Ramazan ayında da unutulmuyor. Fırıncı esnafı Bünyamin Pala'nın başlattığı askıda ekmek, pide uygulamasına bir destekte kasap esnafı Yusuf Yılmaz'dan geldi.

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