‘Askıda Ekmek’ Polemiği Büyüyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul Ticaret Odası’nın 200 gramlık ekmek fiyatına yüzde 20 zam yaparak 1,25 TL’den 1,50 TL’ye çıkarması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) başlattığı ‘‘askıda ekmek’’ kampanyası siyasette tartışma yarattı. Muhalefet partileri AKP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin başlattığı kampanyayı, halkın ekmek parasına muhtaç hale geldiğinin itirafı olarak yorumlamasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sert tepki geldi. Bahçeli’den ‘‘milliyetçilik, askıya ekmek koymak değildir’’ diyen Babacan’a ‘‘Kendisine bile devası olmayan şahıs’’ tepkisi Bahçeli’nin hedefinde hafta sonu Erzurum İl Kongresi’nde "‘Askıda ekmek diye bir proje başlattılar. Bundan hiç utanmıyorlar mı? Adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız, o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Bu, iktidarın bir ortağının, vatandaşının ekmek parasına muhtaç kaldığını açıkça ilan etmesi demek. Söze gelince, yerli ve milli diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir’’ diyen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan vardı.

MHP lideri ‘‘6 Ekim 2012 tarihinde Samsun İlkadım ilçesinde de benzer kampanya yaptık. O tarihlerde kendisine bile ‘devası’ olmayan şahıs, ekonomiden sorumlu bakanlık görevini icra ediyordu. İnançlarımız ne diyorsa onu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar. ‘Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir' diyen ekmeksiz, sen nereden bilirsin milliyetçiliği, ne ilgin ve irtibatın var milletle ve milliyetle? Be hey şaşkın, aşı, ekmeği, milleti, milliyetçiliği bırak da sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere, yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et. Nasıl olsa en iyi yaptığın iş budur. ‘Askıda Ekmek’ kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Mayaları lekeli, sicilleri bozuktur. Bu küstahlar, ekmeksizlikleriyle, vefasızlıklarıyla, döneklikleriyle, Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva atı halinde sivrilip milletimizin hafızasına kazınmışlardır’’ dedi.

Akşener: ‘‘Hem ‘ekonomi uçuyor’ deyip, hem de ‘askıda ekmek’ kampanyası başlatıyorsanız, biriniz yalan söylüyor demektir’’ MHP örgütlerinin sosyal medyada paylaştıkları ‘‘askıda ekmek’’ fotoğraflarının muhafazakar siyasetin temel argümanlarından olan ‘‘Sol elin verdiğini, sağ el görmeyecek’’ anlayışına ters olduğu eleştirilerine neden oldu. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kampanyanın yapılış biçimini eleştirirken hükümet cephesinden gelen, Türkiye’nin ekonomisinin iyiye gittiği açıklamalarıyla kampanyanın çeliştiğini vurguladı. İyi Parti Lideri ‘‘Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt, Ama geçinemeyen vatandaşa gelince, ‘sabır’. ‘Eve ekmek götüremiyorum’ diyen dar gelirliye gelince, ‘askıda ekmek’ kampanyası. Böyle vicdansızlık olur mu? Öyle ortalıkta yerde, parti logolu askı yaptırarak değil, fırında, usturupluca yapılan bir uygulama. Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken gerçek şu; hem ‘ekonomi uçuyor’ deyip, hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız, biriniz yalan söylüyor demektir. Ya ‘uçuyoruz’ diyen yalan söylüyor, ya da ‘sabır’ diyen yalan söylüyor. Bir yandan doğalgaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan faturalara zammı bindiriyorsunuz. Hayaller, doğalgazla zengin olmuş Türkiye; Gerçekler, askıda ekmek kampanyası’’ diye konuştu.