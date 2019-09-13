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Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:12 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaza yaptıktan sonra askıda kalan ASKİ'ye ait vidanjörün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Kenan Telli idaresindeki 09 DM 976 plakalı ASKİ'ye ait vidanjör, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle vidanjör, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarında asılı kaldı.

Vidanjörün alt yola düşme tehlikesine karşı, iş makinesiyle araca destek sağlandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Telli'yi yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası kurtardı.

Öte yandan olayı gören vatandaşlar, yağmura rağmen asılı kalan vidanjörü cep telefonlarıyla görüntüledi. (AA)

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Aydın Kuşadası

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