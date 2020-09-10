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Askıda kenevir kurutan zanlının “şeker hastasıyım kaynatıp suyunu içtim” bahanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da bir eve yapılan baskında bahçesinde 257 kök Hint keneviri 221 gram esrar ele geçirilen ve kenevirleri askıda kuruttuğu belirlenen zanlının ifadesinde “Ben şeker hastasıyım bir kişi bana bunun melengiç tohumu olduğunu şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi bende ekip kaynatıp suyunu içtim hastalığıma iyi geldi” dediği öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde Zekayi Ç.’ye (59) ait bir evde ve bahçesinde Hint Keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Adana’da bir eve yapılan baskında bahçesinde 257 kök Hint keneviri 221 gram esrar ele geçirilen ve kenevirleri askıda kuruttuğu belirlenen zanlının ifadesinde “Ben şeker hastasıyım bir kişi bana bunun melengiç tohumu olduğunu şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi bende ekip kaynatıp suyunu içtim hastalığıma iyi geldi” dediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde Zekayi Ç.’ye (59) ait bir evde ve bahçesinde Hint Keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bahçede boyları 50 ile 500 santim arasında değişen 257 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 221 gram esrar ve hassas terazi bulundu. Ayrıca zanlının kenevirleri evinde içinde mandal ile asarak kuruttuğu tespit edildi. Kenevirlere el konulurken zanlı Zekayi Ç. gözaltına alındı. Zekayi Ç’nin, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasını kabul etmeyerek kendisinin şeker hastası olduğunu bu nedenle 6 ay önce inşaatta çalışırken ismini hatırlamadığı bir Suriyeli arkadaşının menengiç tohumu verdiğini belirterek, “Arkadaşım ‘bunu ek daha sonrada çıkan bitkisini kaynat suyunu iç şeker hastalığına iyi gelir’ dedi. Ben de bunun üzerine bahçeme ektim daha sonrada kaynatıp suyunu içtim. Şeker hastalığıma iyi geldi. Ben bunun uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.
Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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