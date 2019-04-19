Askıda Kitap Projesi ile okuma alışkanlığı artırılacak

Şehir merkezindeki sanat merkezinin girişinde kütüphane oluşturarak edebiyat, sanat ve tarih alanında 500 kitapla projeye başladıklarını belirten Baran, "Genel Müdürümüz Adnan Yılmaz, 'fırınlarda askıda ekmek proje yapılıyor, biz de askıda kitap uygulaması başlatalım' dediğinde çok heyecanlandık. Başta öğrencilerimiz olmak üzere 7'den 77'ye herkesin kitap okumasını istiyoruz. Projeyi sosyal medyada paylaşınca birçok banka ve özel kuruluşlardan kitap desteği aldık. Şu anda kütüphanedeki kitap sayımız 2 bin 500 civarında." dedi.

Pera Sanat Akademi Genel Koordinatörü Beyazıt Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal ve toplumsal sorumluluk gereğince okuma kültürü ve bilincini aşılamak için Askıda Kitap Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Samsun'da başta öğrenciler olmak üzere her yaş grubundaki insanların kitap okumasını sağlamak amacıyla başlatılan Askıda Kitap Projesi ilgi görüyor.

Kampanyalarına vatandaşların da destek verdiğini dile getiren Baran, "Kimisi gelip kitap alıyor kimileri ise evlerinde okudukları kitapları getiriyor. Biz de okumak isteyenlere veriyoruz. İsteyen kütüphaneden beğendiği kitabı alabiliyor. Seçtikleri kitapları burada da okuyabiliyorlar. Çay ve kahvelerini içerken kitap tercihi yapabiliyorlar. Üç hafta içinde 5 bin kitap alınıp okundu." ifadesini kullandı.

Baran, Askıda Kitap Projesi kapsamında kütüphanelerindeki kitapların Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı kitaplar arasında yer aldığını anlattı.

Projenin beklediklerinden daha büyük ilgi gördüğüne işaret eden Baran, "Buraya gelen hiç kimse hiçbir ücret ödemeden beğendiği kitabı seçip alabiliyor. Daha sonra onu bırakıp yeni kitap alıyor. Biz de raflara koyarak insanların hizmetine sunuyoruz.'' diye konuştu.

Askıda Kitap Projesi kapsamındaki kütüphaneden kitap alan okuyucular ise projeyi son derece güzel bulduklarını, evlerinde okudukları kitapları da başkalarının faydalanması için getirdiklerini aktardı.

