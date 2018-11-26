'Askıda kömür' ile soğuk yuvaları ısıtıyorlar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, soğuk kış günlerinde dar gelirli ailelerin ısınma giderlerini karşılıyor. 'Askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek 'Askıda kömür' modelini hayata geçiren gönüllüler, alan elin vereni görmediği uygulama ile yeni bir yardımlaşma örneği ortaya koydu. İhtiyaç sahibi aileleri tespit eden yardımseverler, esnafın da desteğiyle kömür ya da odun poşetlerini ilgili adreslere teslim ediyor.

Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım kampanyalarına öncülük eden bir grup Bucalı vatandaş, Türkiye'de aslında kökleri çok eskilere dayanan bir uygulamayı 'Askıda kömür' olarak güncelledi. İzmir'de havaların soğumasıyla birlikte kendilerinden yardım talebinde bulunan vatandaşların sayısının arttığını belirten Bucalılar Grubu'nun sözcüsü Baki Kanıcı, onlara yardım etmek için harekete geçtiklerini belirterek, şöyle dedi:

"İlçemizde yıllardır yakacak ihtiyacımızı karşılayan Eşref Dinçtürk'ten projemize destek istedik. Fiyatlarda iskonto yaparak 'Bu da benden' dedi. Ayrıca nakliyeyi de üstlenerek kampanyamıza destek verdi. Bu ruhun tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyor ve bütün il ile ilçelerde yayılmasını istiyoruz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Herkesin birbirine sıkı sıkı sarılması lazım."