Askıda otobüs bileti uygulaması nedir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala internette araştırma yapmaya başladı. CHP Gençlik kolları, bu uygulama ile memleketine gitmek isteyen öğrencilere otobüs bileti sağlayacak. Peki Askıda otobüs bileti uygulaması nedir? Askıda otobüs bilet nasıl alınır? Askıda bilet nasıl sorgulanır? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

ASKIDA OTOBÜS BİLETİ UYGULAMASI NEDİR?

Askıda bilet uygulaması, üniversite öğrencilerinin Ramazan Bayramı tatilinde ailelerini ziyaret edebilmesi için başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre; söz konusu kampanyadan 18-25 yaş arasında olan ve örgün olarak üniversite eğitimi gören öğrenciler faydalanabilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gençlik kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!”

ASKIDA OTOBÜS BİLET NASIL ALINIR?

18-25 yaş arası üniversite öğrencileri ‘Askıda Genç Bilet’ adlı kampanyanın internet sitesine girerek bilet talebinde bulunabilecek.

ASKIDA BİLET NASIL SORGULANIR?

Bilet talebi kontrol edilerek gerekli yere yönlendirilecek. Öğrenciler, "http://askidagencbilet.com" adresi üzerinden bilet talebinde bulunabilecek.

ASKIDA OTOBÜS BİLETİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

18-25 yaş arası üniversite öğrencileri bilet talebi oluşturabilmektedir. Bilet talebini otomatik olarak Askıda Genç Bilet sayfasında kontrol edilecek ve gerekli yönlendirme yapılacak.

