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'Askıda para' denilince tekrar tekrar gönderdi! 4 televizyon parası gitti... Yeni yöntem, binlerce mağdur: Gerçeğiyle ayır etmek zor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.09.2024 08:31
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Son dönemde dolandırıcıların yeni yöntemlerinden bir tanesi kopya siteler oldu. Gerçeğiyle neredeyse birebir aynı görünen bu sahte sitelere girip alışveriş yapmak isteyenler dolandırıcıların ağına düşüyor. Benzer bir olay, 3 bin 500 TL'ye ikinci el bir televizyon almak isteyen vatandaşın da başına geldi. Türlü bahanelerle toplamda 14 bin TL gönderen vatandaş, "O paranın üzerine su için" cevabıyla karşı karşıya kaldı.

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağa düşürmek için her geçen gün yeni yöntemler deniyor. Dolandırıcıların son dönemlerde en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesi de kopya siteler. Bir vatandaş da kırılan televizyonunun yerine 3 bin 500 TL'ye ikinci el bir televizyon almak isterken tuzağa düştü. Gerçek sandığı sahte site üzerinden 14 bin TL'sini kaptıran adam, herkesi dolandırıcılara karşı uyardı.

Show Haber'de yer alan habere göre; vatandaşın satın almak istediği ikinci el televizyonun hem fiyatı uygun hem de az kullanılmıştı. Sosyal medyadan gördüğü videonun linkini tıkladığındaysa televizyon almak isterken dolandırıldı. Bir vatandaşın annesi, sosyal medyadan gördüğü televizyonu almak için oğluna bir internet sitesi adresi gönderdi. Vatandaş "Öğretmen diye kandırmış annemi zaten. Tayinim çıktı, 3 bin 500 TL'ye satıyorum televizyonu, hiçbir sorunu yok... Video falan da göndermiş" dedi.

Vatandaş "Sonrasında ilgili kişiye dedim ki ben ödemeyi yaptım, açıklamaya da televizyon ödemesi yazdım. Siz de lütfen kargolayın dedim." şeklinde konuştu.

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'ASKIDA PARA KALDI' YALANI

Vatandaş, 3 bin 500 TL'yi gönderdikten sonra uygulamadan kendisine ulaştılar ve paranın askıda kaldığını söylediler.

Vatandaş "3 bin 500 TL gönderirseniz size 90 saniye içinde iade olacak" dediklerini söyledi ve "Bir 3 bin 500 TL daha ödeme yaptım" dedi.

Vatandaş aslında kurumsal bir firmayla görüştüğünü zannediyordu ancak karşısındaki dolandırıcı, site de o uygulamanın birebir kopyasıydı.

Vatandaş "Daha sonrasında tekrardan telefonda bana şunu söyledi; ben size ilan numarası yazın dedim ama siz yazmamışsınız. Şüphelendim. Tamam dedim. Hani göndereyim. Çünkü daha önce kendi resmi kurumlarımda bu gibi işlemler yapılıyordu. Toplamda göndermiş olduğum para 14 bin TL oldu." dedi.

Vatandaş "Baya uzun bir metin gönderdi; hiçbir hak talebinde bulunamazsınız, hakkınızda şikayet oluşturulacaktır..." ifadelerini de kullandı.

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"BANA DİYORLAR Kİ; 'O PARANIN ÜZERİNE SU İÇİN, GÜNDE BİNLERCE İNSAN GELİYOR'"

3 bin 500 TL'ye uygun bir televizyon almak isterken 14 bin TL'sini kaptıran talihsiz adam Savcılığa suç duyurusunda bulundu ama bir şok da orada yaşadı.

Vatandaş "Fakat bana diyorlar ki; o paranın üzerine su için, günde binlerce insan geliyor. Madem günde binlerce insan geliyor, benim düştüğüm hataya siz düşmeyin, devletimiz de bu süreci hızlandırmaya yönelik işlemler yapsın" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık televizyon
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