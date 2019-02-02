İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 2 ay önce hayata geçirilen "Askıda Senin de Bursun Olsun" projesi kapsamında, ikinci el giysi kumbaralarına atılan elbise ve oyuncaklardan elde edilen gelir, çocuklara burs olarak geri dönüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şube Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gazi İsmail Aydın, kendisinin de bir gazi olduğunu belirtti.

Bingöl'de 2002 yılında PKK'lılarla girdiği çatışmada gazi olduğunu dile getiren Aydın, gazi ve şehitlerin emanetine hizmet vermek için burada bulunduklarını söyledi. Vakfın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Aydın, "Vakıf olarak, 1915 yılından 15 Temmuz'a kadar uzanan, o süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, bayrak, vatan, toprak uğruna şehit veya gazi olan herkese sahip çıkıyoruz." dedi.

Aydın, vakfın şehit aile yakınları ve gazi çocukları için "Askıda Senin de Bursun Olsun" projesini hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti: