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ASKİ’den “içme suyu” açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:24 | Son Güncelleme

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ), içme suyu ile ilgili yayılan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “İçme suyumuz aralıksız olarak ASKİ Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından da İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik doğrultusunda sürekli olarak denetlenmektedir” denildi.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), sosyal medya üzerinden içme suyu ile ilgili yayılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ), içme suyu ile ilgili yayılan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “İçme suyumuz aralıksız olarak ASKİ Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından da İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik doğrultusunda sürekli olarak denetlenmektedir” denildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), sosyal medya üzerinden içme suyu ile ilgili yayılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamada, “Sosyal medya üzerinden Ankara İçme suyuyla ilgili olarak kaynağı belirsiz, aslı astarı olmayan haberler yayınlanmaktadır. İçme suyumuz aralıksız olarak ASKİ Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından da İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik doğrultusunda sürekli olarak denetlenmektedir. Arıtma tesisimizden çıkan suyun kalitesi, Türk ve Dünya içme suyu standartlarına uyun olup, hiç tereddüt etmeden içilebilir niteliktedir” denildi.

Açıklamada, “Analiz sonuçları günlük olarak www.aski.gov.tr web sitemizde yayınlanmaktadır. Kaynağı belli olmayan haberlere itibar edilmemelidir” ifadeleri de yer aldı.

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