HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Hakem Bülent Demirlek'ten akılalmaz 'zenginlik' vaatleri: Maaşlı çalışıp zengin olan var mı?

Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Hakem Bülent Demirlek'ten akılalmaz 'zenginlik' vaatleri: Maaşlı çalışıp zengin olan var mı?

05.06.2024 08:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazar Aşkım Kapışmak, FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek... Bu isimleri bir araya getiren, on binlerce kişiden dudak uçuklatan bir vurguna imza atan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon oldu. Hakem Demirlek'in yatırımcıları ikna etmeye çalıştığı toplantılardaki akılalmaz konuşmaları sızdı! Zengin olmayı vadeden Demirlek, "Maaşlı çalışıp zengin olan var mı çevrenizde?" diye sorularla akılları çelmeye çalışmış...

Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Hakem Bülent Demirlek'ten akılalmaz 'zenginlik' vaatleri: Maaşlı çalışıp zengin olan var mı?

Hayali kripto borsasıyla 4 yılda 40 bin kişiden 1 milyar dolar vurgun yaptılar! O suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 47 kişinin arasında FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek de vardı.

Ekran görüntüsü 2024-06-05 082718
Bülent Demirlek

AŞKIM KAPIŞMAK GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ankara merkezli 22 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlenmişti.

Ekran görüntüsü 2024-06-05 082505

Operasyon kapsamında, gözaltına alınanlardan biri de yazar Aşkım Kapışmak idi. İstanbul'da gözaltına alınan Kapışmak, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başlıksız-2
Aşkım Kapışmak

Kripto para operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! Kripto para operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı!

ZOOM LİNKİYLE TOPLANTILARA DAVET EDİYORDU

Hakem Bülent Demirlek ise paylaştığı linkle yatırımcıları toplantılara davet ediyordu. Böylece yatırımcılar hem Demirlek'in sistemin nasıl çalıştığını anlattığı canlı Zoom toplantılarına giriyor hem de otellerde yapılan toplantılara katılıyordu.

Ekran görüntüsü 2024-06-05 082653

"MAAŞLI ÇALIŞIP ZENGİN OLAN VAR MI?"

O kalabalık toplantılarda Demirlek "Maaşlı çalışan var mı sizin çevrenizde? Çok zengin, maaşlı çalışıyor ama harika şeylere sahip?" gibi sorular yönelterek yatırımcıları ikna etmeye çalıştı. Demirlek katılımcılara "Futbol hakemiyim. Bugün toplantıya sizin için hazırlandım" sözleriyle de sesleniyordu.

Ekran görüntüsü 2024-06-05 082410

"ZARAR ETME OLASILIĞINIZ YOK"

"Streak" adını verdikleri yeni projelerini de Ankara'da yaptıkları seminerde tanıttılar. Kanal D Haber'in aktardığına göre mağdurlara o toplantılarda "Zarar etme olasılığınız yok" deniyordu.

Ekran görüntüsü 2024-06-05 082519

"TANITIM" TURLARI

Suç örgütü Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede de faaliyet yürütüyordu. Hatta tanıtım amacıyla turlar düzenlendi.

Ekran görüntüsü 2024-06-05 083021

SKANDAL İDDİA

Öte yandan toplanan paraların yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdiYer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi
Van kırsalında teröre darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildiVan kırsalında teröre darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail, kana doymuyor! Yine mülteci kamplarını vurdularİsrail, kana doymuyor! Yine mülteci kamplarını vurdular
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Hakem Kripto para
En Çok Okunan Haberler
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

Asgari ücrete ara zam için sürpriz zirve! Gözler Cenevre'de

Asgari ücrete ara zam için sürpriz zirve! Gözler Cenevre'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Ciddi oranda artış gösteriyor, erkeklerde daha fazla görülüyor!

Ciddi oranda artış gösteriyor, erkeklerde daha fazla görülüyor!

Bugüne kadarki en önemli adım! Biden imzaladı, yürürlüğe girdi

Bugüne kadarki en önemli adım! Biden imzaladı, yürürlüğe girdi

Maltepe'de bomba alarmı! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Maltepe'de bomba alarmı! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.