Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Hakem Bülent Demirlek'ten akılalmaz 'zenginlik' vaatleri: Maaşlı çalışıp zengin olan var mı?

Hayali kripto borsasıyla 4 yılda 40 bin kişiden 1 milyar dolar vurgun yaptılar! O suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 47 kişinin arasında FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek de vardı.



Bülent Demirlek

AŞKIM KAPIŞMAK GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ankara merkezli 22 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında, gözaltına alınanlardan biri de yazar Aşkım Kapışmak idi. İstanbul'da gözaltına alınan Kapışmak, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Aşkım Kapışmak

ZOOM LİNKİYLE TOPLANTILARA DAVET EDİYORDU

Hakem Bülent Demirlek ise paylaştığı linkle yatırımcıları toplantılara davet ediyordu. Böylece yatırımcılar hem Demirlek'in sistemin nasıl çalıştığını anlattığı canlı Zoom toplantılarına giriyor hem de otellerde yapılan toplantılara katılıyordu.

"MAAŞLI ÇALIŞIP ZENGİN OLAN VAR MI?"

O kalabalık toplantılarda Demirlek "Maaşlı çalışan var mı sizin çevrenizde? Çok zengin, maaşlı çalışıyor ama harika şeylere sahip?" gibi sorular yönelterek yatırımcıları ikna etmeye çalıştı. Demirlek katılımcılara "Futbol hakemiyim. Bugün toplantıya sizin için hazırlandım" sözleriyle de sesleniyordu.

"ZARAR ETME OLASILIĞINIZ YOK"

"Streak" adını verdikleri yeni projelerini de Ankara'da yaptıkları seminerde tanıttılar. Kanal D Haber'in aktardığına göre mağdurlara o toplantılarda "Zarar etme olasılığınız yok" deniyordu.

"TANITIM" TURLARI

Suç örgütü Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede de faaliyet yürütüyordu. Hatta tanıtım amacıyla turlar düzenlendi.

SKANDAL İDDİA

Öte yandan toplanan paraların yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





