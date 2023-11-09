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Aşkım Kapışmak'ın Balat'taki 3 katlı lüks evini görenler hayran kaldı! Yatak odası dikkat çekti

09.11.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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Davranış Bilimleri Uzmanı, oyuncu ve yazar Aşkım Kapışmak, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının konuğu oldu. Ünlü isim İstanbul'un tarih kokan semti Balat'taki evinin kapılarını açtı. Aşkım Kapışmak'ın Haliç manzaralı 3 katlı lüks evini görenler hayran kaldı.

İlişkiler üzerinde verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak bu defa Balat'taki 3 katlı lüks evi ile gündem oldu. Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Aşkım Kapışmak'ın Haliç manzaralı evi çok beğenildi.

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Dekorasyonda abartıdan uzak seçimler yapan Kapışmak'ın evinde en çok dikkat çeken detaylardan biri duvardaki tablolar oldu. Ünlü ismin devasa salonun tamamı kitap ve fotoğraflarla kaplı.

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Zamanının çoğunu evinde geçirdiğini söyleyen Aşkım Kapışmak, iş toplantıları ve sosyal medya çekimlerini de evde yaptığını söylüyor.

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Evin teras kısmında zeminden tavana uzanan camlar, muhteşem manzaranın keyfini çıkarabilmek için özel olarak tasarlanmış.

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Giyinme odasında da tercihini sadelikten yana kullanan Aşkım Kapışmak'ın yatak odasında neredeyse hiç eşya olmaması dikkat çekti.

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En büyük hobilerinden biri müzik olan ünlü yazar, evin bir kısmını stüdyo olarak kullanıyor.

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Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. On iki yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi’nde konservatuvar eğitimi aldı. Lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi.

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Bölümünde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi. Marmara Üniversitesindeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport’ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı.

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Mezun olduğu Marmara Üniversitesinde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi, bu sırada birçok üniversiteden de konuşmacı olarak davet aldı. Bu seminerlere devam ederken Final Dergisi Dersanelerinde sınava girecek öğrencilere dört yıl danışmanlık yaptı.

İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.


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