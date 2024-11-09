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  4. Aşkım Kapışmak Wanda Nara ve Mauro Icardi için teşhisi koydu! 'Bedenini teşhir ederek...'

Aşkım Kapışmak Wanda Nara ve Mauro Icardi için teşhisi koydu! 'Bedenini teşhir ederek...'

09.11.2024 13:22
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 13:22
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara magazin manşetlerinden hiç düşmüyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri ile kafaları karıştıran ikili birbirlerine yaptıkları göndermeler ile çok konuşuluyor. Ünlü çiftin gözler önünde yaşadığı bu ilişkiyi Aşkım Kapışmak değerlendirdi. İlişki Uzmanı Aşkım Kapışmak ünlü çifte teşhisi koydu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile çocuklarının annesi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri ile gündemden düşmeyen ünlü çift yaptıkları hamleler ile kafaları karıştırıyor.

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Mauro Icardi, Galatasaray idmanına parmağında alyans olmadan çıkmıştı. Wanda Nara'nın ise daha sonrasında canlı yayında L - Gante ile öpüştüğü görüntüler yayılmıştı.

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AYRILIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Bu görüntülerin ardından Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı ayrılık açıklamasında: ''Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor.'' demişti.

İlişki Uzmanı Aşkım Kapışmak Wanda Nara ve Mauro Icardi için teşhisi koydu. Aşkım Kapışmak 'Siz hâlâ Icardi’ye üzülüyor musunuz?' diye soru sorduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

AŞKIMMM

TEŞHİSİ KOYDU

''Komiksiniz neden mi zaten adamın ihtiyacı yani en dipteki güdüsü bu!
Hep üçüncü kişiler olmalı? Wanda, Icardi’ nin yakın arkadaşı Lopez in karısıydı ve yasak aşk yaşamışlardı. Icardi ünlü ve sevilen oyuncu olmasa, arkadaşının eşiyle yasak ilişki yaşayan birine nasıl bakardınız?

Türkiye de bi kesim onu aşk adamı yapmaya çalışıyor birileriyle yakıştırarak. Toplumsaliki yüzlülük işte, gerçekte başkası yapsa linç edilir ama futbolcu olunca kılıf uydurup unutmaya çalışılıyor.

Kişilerin özel hayatlarını bu kadar açmalarının altında insanları kışkırtıp kendine saldırtmak bir nevi elalemi tahrik etmek yatıyor. En altta yatan dikkat çekme arzusu, mahremin bu kadar ortalığa dökülmesi zaten sağlıklı bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Çocuklukta anne babalarının ya da ebeveynlerinin başkalarıyla olan cinsel ilişkilerine sık sık tanık olmak ciddi bir travmadır. Çocuk izlediği şeyde sadece ilişki yaşayan kişilerin yoğun duygularını alır ve bilinç dışına gördüklerini duygularıyla hapseder.

Fantezi diye bildiğimiz bir çok şeyin altında sırlarla dolu geçmiş yatar. Çocuk büyüdüğünde bilinç dışındaki bu travmalar fantezi yoluyla dışa vurulur. Yakın arkadaşın eşiyle yasak ilişki ya da grup sexler.partneri başka biriyle izlemek! Sık sık ayrılan barışan icardi ve Wanda hayatlarına kısa süreli de olsa üçüncü kişileri alıp birbirlerini tahrik ediyorlar.

Wanda göz önünde Icardi gizli yapıyor. Mahrem anları paylaşarak kitlenin öfkesini de üstlerine çekiyorlar. Wanda bedenini teşhir ederek kitlenin öfkesine temas ediyor eleştirilince bağnazsınız diyor. Icardi mağdur çocuğu oynuyor ama büyük ihtimalle aldatmadan da duramıyor. Evde oturup dizi izlediğini düşünmüyorsunuz herhalde. Biri haklı diğeri haksız değil. İkisinin de ilişki zemini bu! İkisi de aldatıyor ikisi de aldatılıyor!''

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Wanda Nara Aşkım Kapışmak Mauro Icardi icardi
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