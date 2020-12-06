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Aşkın acı tarifesi: 3 bin 150 TL

06.12.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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Antalya’da aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşının evine gelip kapısını kıran adam, evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

Antalya’da aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşının evine gelip kapısını kıran adam, evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Kadının çığlıkları sonrası apartmandan kaçan şahıs, sinirini park halindeki otomobillerin camlarından çıkardı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.’nin (32) ev adresini öğrenen K.A. (38), eve gelerek içeriye girmeye çalıştı. H.C., polisi arayarak durumu bildirdi. Kapıyı kıran K.A., eski kız arkadaşının evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Hakaret ve tehditler savurduğu H.C.’nin çığlık atması üzerine apartmandan kaçan K.A., sinirini dışarıdaki otomobillerden çıkardı. K.A.’nın park halindeki otomobillere zarar verişi, çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir otomobilin camını yumruklayarak kıran K.A., olay yerine gelen polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ekiplere direnen K.A, bir başka otomobilin ön camını da kafa atarak kırdı.

"Kim bilir ne derdi vardı"
Görüntüleri kayda alan bir vatandaş, ’Yazık, kim bilir ne derdi vardı’ dedi. H.C.’nin şikayetçi olduğu K.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden de 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.

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