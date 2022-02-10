Aşkın böylesi! Bir hayaletle evlenmek isteyen Brocarde, düğün tarihi konusunda tartıştıklarını anlattı

Oxfordshire'lı bir şarkıcı ve söz yazarı olan 38 yaşındaki Brocarde, geçen yıl Edwardo'ya aşık oldu. Edwardo'nun Victoria döneminde yaşayan bir askerin hayaleti olduğunu söyleyen Brocarde, Edwardo'nun evinde göründüğünü ve o zamandan beri birlikte olduklarını dile getirdi.

"ŞU ANDA DÜĞÜN TARİHİNİ TARTIŞIYORUZ"

Hayalet Edwardo ile evlenmek isteyen Brocarde, Edwardo ile şu anda düğün tarihi konusunda tartıştıklarını söyledi. Metro.co.uk'un haberine göre; Bir yaz düğünü istediğini kaydeden 38 yaşındaki kadın, ancak Edwardo'nun sıcaktan nefret ettiğini ifade etti. Brocarde, bir Oujia düğün tarihi panosu tasarlayacağını da ekledi.

"CANAVAR BİR DAMADA DÖNÜŞTÜ"

Hayaletin canavar bir damada dönüştüğünü ve talep listesinin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Brocarde, "Edwardo'nun her zaman huysuz bir doğası vardı ama nikah konusu onun içindeki en kötüyü ortaya çıkarıyor gibi görünüyor." dedi.

Duşta şifreli mesajlar göndermek gibi alışılmadık yollarla iletişim kuran çift hayli dikkat çekerken, Brocarde, Edwardo'nun hala duşta mesajlar bıraktığını ve duygularını vücuduna sıcak ve soğuk hisler göndererek gösterdiğini açıkladı.

ŞEYTAN ÇIKARMA İLE TEHDİT EDİLMİŞLER

Çiftin kurumlar ilişkiyi küfür olarak gördüğü için çok sayıda kiliseden dışlandığı öğrenildi.

Mekan bulmanın güçlüğünden bahseden Brocarde, birkaç kiliseden atıldıklarını ve şeytan çıkarma ile tehdit edildiklerini kaydetti.

SAĞDICI CEHENNEMDE KALDI

"Viktoria dönemine saygı duruşunda bulunan gelinliğimi bile tasarladım" diyen Brocarde, Edwardo'nun arkadaşlarının çoğu artık hayatta olmadığından, düğüne kimin davet edileceği konusunun zorluklara neden olduğunu, Edwardo'nun sağdıcının ise cehennemde sıkışıp kaldığını dile getirdi. 38 yaşındaki kadın bir düğün şarkısı yazdığını da söyledi.

Öte yandan, çiftin Marilyn Monroe gibi birçok ünlünün hayaletini düğüne davet edeceği aktarıldı.

YASTIĞINDA ELMAS YÜZÜK BULMUŞTU

Brocarde, daha önce bir gün yastığında gizemli bir şekilde elmas bir yüzük bulduğunu dile getirmiş, hayalet sevgilisinin kendisine evlenme teklifi ettiğini iddia etmişti.



