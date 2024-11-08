Aşkın Nur Yengi 4 ayda tam 13 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olan Aşkın Nur Yengi dillere pelesenk olan şarkıları, açıklamaları ve sahnesiyle gündemden düşmüyor.

Şimdilerde değişimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı yeni şarkısının klibi için tam 13 kilo verdi. Fit görüntüsü ile beğeni toplayan ünlü ismin zayıflama sırrı da ortaya çıktı.

TAM 13 KİLO VERDİ

Klipte fit görünmek isteyen Aşkın Nur Yengi, 4 ay spor yapıp aralıklı oruç ile tam 13 kilo verdi. Ünlü şarkıcı 65 kilodan 52 kiloya düştü.

'GÜNDE İKİ ÖĞÜN YEMEK'

Ünlü isim daha önce yaptığı bir açıklamada nasıl beslendiğini de anlatmıştı. Aşkın Nur Yengi 'Günde iki öğün yemek. Gayet sağlıklı oluyorsun o zaman. 16 saat boyunca yemiyorsun o aralıklı oruç dediğimiz şey. Sonra da yavaş yavaş küçülüyorsun' demişti.

Aşkın Nur Yengi'nin yeni görünümüne sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'her haliyle güzel' gibi yorumlar yapıldı.