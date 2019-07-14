HABER

AŞKIN NUR YENGİ İLE MEHMET ERDEM HARBİYE'DE KONSER VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

  Harbiye Açık Hava konserlerinin 5.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul (DHA)
Harbiye Açık Hava konserlerinin 5. gününde Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem konser verdi. İkilinin konserine çok sayıda hayranı katıldı.
Sahneye önce Mehmet Erdem çıkarak, "Hakim Beyö, "Herkes Aynı Hayattaö, "Acıyı Sevmek Olur Muö, "Haraö, "Ağlayamamö gibi sevilen şarkılarını sevenlerine seslendirdi. Erdem, konsere gelenlere Ahmet Kaya'nın "Kum Gibiö, ve "Arka Mahalleö şarkılarını ud solo performansı yaptı.
Konserin ilk yarısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan ikili, düet yaptıkları Sezen Aksu imzalı 'Allah'tan Kork' şarkısının aldığı iyi yorumlardan bahsetti. İkili sahneye döndükten sonra seyircilerle Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı.

"AŞKIN NUR YENGİ İLE 90'LARA YOLCULUK"
90'ların unutulmaz eserlerinden "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam", "Yazık", "Yalancı Bahar", "Başka Bir Şey", "Ayrılmam", "Serserim Benim" şarkılarını dinleyicileri ile buluşturan Aşkın Nur Yengi, "Ay İnanmıyorum" şarkısında sahneye gelen dans grubuyla, darbuka eşliğinde oryantal şov yaptı. Sanatçı "Bile Bile" parçasında iki yıl önce yaşamını yitiren Harun Kolçak'ın ses kaydı ve görüntüleri eşliğinde düet yaptı. "Ünzile" parçasında sahneye gelen çocuk gelin ve sahnedeki koreografi büyük alkış aldı.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Konsere gelenlerin hızlandırılmış görüntüsü
-Mehmet Erdem şarkıları
-Aşkın Nur Yengi şarkıları
-Katılımcılardan detaylar
-Erdem, Yengi ve katılımcıların Sezen Aksu'nun doğum gününü kutlaması
-Yengi'nin çocuk gelin performansı
-Yengi'nin Harun Kolçak anısı

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Nurhak Ensarioğlu: “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni unutmadık, unutturmayacağız”Nurhak Ensarioğlu: “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni unutmadık, unutturmayacağız”
Otobüste yabancı uyruklu 3 yolcu, 1,5 kilo afyon sakızıyla yakalandıOtobüste yabancı uyruklu 3 yolcu, 1,5 kilo afyon sakızıyla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Hain saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.