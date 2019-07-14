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Aşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem Harbiye'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

HARBİYE Açık Hava konserlerinin 5.

Aşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem Harbiye'de konser verdi

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-HARBİYE Açık Hava konserlerinin 5. gününde Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem konser verdi. İkilinin konserine çok sayıda hayranı katıldı.
Sahneye önce Mehmet Erdem çıkarak, "Hakim Beyö, "Herkes Aynı Hayattaö, "Acıyı Sevmek Olur Muö, "Haraö, "Ağlayamamö gibi sevilen şarkılarını sevenlerine seslendirdi. Erdem, konsere gelenlere Ahmet Kaya'nın "Kum Gibiö, ve "Arka Mahalleö şarkılarını ud solo performansı yaptı.
Konserin ilk yarısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan ikili, düet yaptıkları Sezen Aksu imzalı 'Allah'tan Kork' şarkısının aldığı iyi yorumlardan bahsetti. İkili sahneye döndükten sonra seyircilerle Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı.

"AŞKIN NUR YENGİ İLE 90'LARA YOLCULUK"
90'ların unutulmaz eserlerinden "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam", "Yazık", "Yalancı Bahar", "Başka Bir Şey", "Ayrılmam", "Serserim Benim" şarkılarını dinleyicileri ile buluşturan Aşkın Nur Yengi, "Ay İnanmıyorum" şarkısında sahneye gelen dans grubuyla, darbuka eşliğinde oryantal şov yaptı. Sanatçı "Bile Bile" parçasında iki yıl önce yaşamını yitiren Harun Kolçak'ın ses kaydı ve görüntüleri eşliğinde düet yaptı. "Ünzile" parçasında sahneye gelen çocuk gelin ve sahnedeki koreografi büyük alkış aldı.
(FOTOĞRAF)

Aşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem Harbiye'de konser verdiAşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem Harbiye'de konser verdiAşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem Harbiye'de konser verdiAşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem Harbiye'de konser verdi

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