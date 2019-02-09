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Aşkın sembolü güller, 14 Şubat’a hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR’de 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde ve mezatlarda hareketlilik yaşanıyor.

Aşkın sembolü güller, 14 Şubat’a hazır

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde ve mezatlarda hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, 'çiçekçiler bayramı' diye adlandırdıkları Sevgililer Günü’nü dört gözle bekliyor, sevdiklerine çiçek satın almak isteyenler ise şimdiden siparişlerini veriyor. İzmir’de uzun süredir etkili olan sağanak yağış ve fırtına özellikle Menderes ilçesinde yüzde 25’lik bir kayıp oluştursa da, Sevgililer Günü haftasında İzmir'deki çiçek mezatlarında 3 ila 6 milyon gül satışı hedefleniyor.
Çiçek üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan İzmir’i 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı sardı. Çiçekçiler ve mezatlar hareketlendi, esnafın yüzü güldü. Yıllık ortalama 27 milyon 500 bin adet çiçek üretiminin yapıldığı İzmir’den çiçekler, Türkiye’nin farklı kentlerine ulaştırılmaya başlandı. Rengarenk çiçekleri özenle hazırlayan üreticiler ise, 'çiçekçiler bayramı' olarak adlandırdıkları Sevgililer Günü için mezatlarda satışlarını sürdürüyor.
İzmir ve çevresinde uzun süre etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Menderes bölgesinde yüzde 25’lik çiçek kaybı yaşatmış olsa da, Sevgililer Günü için yeterli gül üretildiğini belirten İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsası, Ege Bölgesi’nin en büyük çiçek satış kooperatifidir. Burada haftada üç gün mezat düzenleniyor ve sadece bir günde 800 kova değişik çiçek ve 30 bin tane kırmızı gül satılıyor. Sevgililer Günü için İzmir’de tüm Türkiye’ye yetecek gül var. Sevgililer Günü haftasında, hava şartları normal gittiğinde İzmir'deki mezatlarda 3 milyon ila 6 milyon dal arasında gül satışı yapılıyor" diye konuştu.
'KIRMIZI GÜL, SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜN SEMBOLÜDÜR'
Çiçekçilik sektörünün ekonomik koşullardan etkilendiğini dile getiren Kış, "Biz, ayakta durmak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu sektörden ailesini geçindiren üreticisinden çiftçisine, çiçekçisine kadar çok fazla insan var. 2018 ekonomik olarak kötü geçti, bizleri de etkiledi ancak şimdi 2019 yılına güzel dileklerle girdik ve önümüzde çok güzel bir gün var. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz, hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Sevgililer Günü’nün sembolü kırmızı güldür, ancak bunun yanında ürün çeşitliliği de arttı. Sevgililer Günü için saksıda orkide, Sevgililer Günü konseptli teraryumlar, şoklanmış güller de artık tercih ediliyor. Sevgililer Günü çiçekçinin bayramıdır. Çiçekçiler, satışlarını arttırdığı zaman vergisini, sigortasını, işçi maaşlarını daha kolay ödeyebilir. Bu özel günde işlerimizin iyi gitmesini, çiçek satışlarımızın artmasını ümit ediyoruz" dedi.
'İTHAL ÜRÜNLER PİYASAYI ETKİLİYOR'
Gül üretiminin en fazla Şubat ayında yapıldığını söyleyen Kış, "Yazın da gül var ancak bu kadar kaliteli gül bulma şansı daha düşük. Çünkü gül kışın çanak yapar ve soğuk iklimi sever. Yazın da gül üretimi oluyor fakat bu kadar kaliteli olmuyor. İthalat var ve bunu inkar etmek yanlış olur. Son zamanlarda vergi indirimine gidildiği için ülkemize geçen senenin iki katı ithal çiçek girdi. Tabii ki ithal ürünler piyasayı etkiliyor. Yerli ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor, seralarda çiçekler bu hale çok zor geliyor. Kendi üreticimizi desteklememiz lazım. İthalat muhakkak olacak, ancak bizim yapmamız gereken yerli üreticinin güllerini tüketmek" dedi.
'GÜLLER ÇÜRÜDÜ, ZARARA UĞRADIK'
Menderes’te yaşayan gül üreticisi Şener Piyar, "Menderes’te yaklaşık 7-8 dönüm üzerinde gül üretiyorum. Şu anda 20 adetten oluşan bir demet gül ortalama 20 ile 40 TL arasında satılıyor. İstanbul, Ankara, Samsun, Konya, Trabzon, Eskişehir, Kayseri, Adana gibi birçok yere gül gönderiyoruz. Özellikle mavi, sarı, yeşil gibi renklere boyanan güllerimiz de var. Hava çok soğuk olduğunda güller az açıyor, sıcak olursa çoğalıyor. İzmir ve çevresinde etkili olan kötü hava koşulları bizleri etkiledi. Hava sisli ve yağmurlu olduğu için bazı güller çürüdü, bizler de zarara uğradık. Ancak bizim güllerimiz ithal gülleri aratmıyor ve çok kaliteli. İthal güle hayır diyoruz, ithal güller getirildiğinde yerli güllerimiz satılmıyor" dedi.
HAVA KOŞULLARI ÜRETİCİYİ ETKİLEDİ
Çiçek mezatında çiçek satışı yapan Urlalı çiçek üreticisi Şemsi Baysal, "Yıllık ortalama 100 bin karanfil, 100 bin kasımpatı ve 50 bin şebboy üretimi yapıyoruz. Bu sene hava şartlarından dolayı çiçeklerimiz geç kaldı, açmadı. Yaklaşık 1 aydır hiç güneş görmedik ve o yüzden bu sene biraz sıkıntılı geçiyor. Aynı zamanda maliyetler de çok yüksek; kullandığımız naylon örtülerin, ilaçların fiyatları arttı. Maliyetlerin yükselmesi bizleri zorladı. Kestiğimiz çiçek de geçen senenin üçte biri" diye konuştu.
Eskişehir’de perakende çiçek satışı yapan Recep Karabakan ise, "Yıllardır İzmir’de yapılan açık arttırmaya gelip toplu çiçek satın alıyorum. Eskişehir’de bu denli çiçek bulamıyoruz. İzmir’de kurulan bu mezatın çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Aşkın sembolü güller, 14 Şubat’a hazırAşkın sembolü güller, 14 Şubat’a hazırAşkın sembolü güller, 14 Şubat’a hazırAşkın sembolü güller, 14 Şubat’a hazır

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