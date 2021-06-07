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"Aşkın Tarifi" dizisinin Fırat'ı Kadir Doğulu kimdir? Kadir Doğulu kaç yaşında?

07.06.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir başarılı oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, sosyal medyada aşklarını paylaştıkları fotoğraflar ile magazinin örnek çiftleri arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül için “Neslihan’ı nefesimden bile kıskanırım!” sözleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Uzun bir süredir ekranlarda bir yapımda yer almayan Kadir Doğulu, Serra Arıtürk ile başrol paylaştığı yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Kanal D’de izleyici ile buluşan yeni dizi “Aşkın Tarifi” ile tekrar gündeme gelen Kadir Doğulu’nun kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, yeni dizi “Aşkın Tarifi”nde Fırat karakterine hayat veren Kadir Doğulu kimdir?

Kadir Doğulu kimdir?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu.
İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan “Küçük Sırlar” dizisinin başrollerinden biri olarak ekranlara çıkan Doğulu, 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.
Bundan önce Hande Yener'in “Romeo” şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu “Pis Yedili” adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan “Fatih Harbiye” adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.
En son 2016 yılında FOX TV'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide Alper rolüne hayat vermiştir.
Kadir Doğulu, 2016 yılında Neslihan Atagül ile evlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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