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Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı | Fırat, Naz’a kendisini affettirebilecek mi?

14.06.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının yeni yaz dizisi Aşkın Tarifi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyiciyle buluştu. İlk bölümü itibariyle oldukça sevilen dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alıyor. Yeni bir Fransız restoranı açan Naz Soyluer, burada Fırat ile tanışır. Fırat ise Taylan’a ulaşmak için Naz’ı kullanmayı planlar. Ancak işler bir anda tersine döner. Aşkın Tarifi 14 Haziran’da ikinci bölümü izleyici karşısına çıkıyor.

Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı | Fırat, Naz’a kendisini affettirebilecek mi?

Başrollerine Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisinde, birçok başarılı isim de başrollere eşlik ediyor. Dizide Cem Davran, Alper Saldıran ve Yasemin Baştan gibi oyuncular yer alıyor. Tanıtım fragmanındaki menemen sahnesi ile oldukça konuşulan dizi ise, ilk bölümü ile izleyicilere kendini sevdirmeyi başardı.

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat’ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat’ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar.

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Fırat, Naz’a kendisini affettirmeyi kafasına koyar. Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz’ın Fırat’ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.

Fırat ve Naz, Fırat’ın mahallesinde, sürprizlerle dolu, hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Ancak diğer tarafta Taylan da boş durmaz. Fırat ve Naz, Taylan’ın yeni hamlesiyle şaşkına dönecektir.

AŞKIN TARİFİ İLK BÖLÜM ÖZET

Fırat, Gaziantepli bir kebap ustasıdır. İstanbul’un mütevazı bir mahallesindeki dükkanlarında, teyzesi ve dostlarıyla birlikte çalışır. Fırat’ın, sıcak ve güzel dünyası, nişanlısının kendisini düğün gününde terk etmesiyle yerle bir olur.

Nişanlısının onu terk etmesinin ardından araştırma yapan Fırat, sonunda Taylan Günebakan diye bir isme ulaşır. Nişanlısından ve Taylan’dan intikam almak isteyen Fırat, Taylan’ın ilişkisini bozmak için planlar yapar.

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Bu planlar ise onu Naz Soyluer’e götürür. Naz Soyluer’in yeni açtığı Fransız Restoranı’na giden Fırat, burada Naz ile tanışır. Kendine göre prensipleri, aşılmaz kuralları ve bir dizi ön yargısı olan Naz Soyluer’e ulaşmak ise o kadar da kolay değildir.


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Kanal D Kadir Doğulu
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