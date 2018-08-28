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Aşkına karşılık bulamadığı için intihar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

ADANA'da parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Velit G.'nin (22) intihar ettiği belirlendi.

Aşkına karşılık bulamadığı için intihar etmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Velit G.'nin (22) intihar ettiği belirlendi. Velit G.'nin aşkına karşılık bulamadığı için yaşamına son verdiği iddia edildi.
Olay, dün 22.30 sıralarında Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'de Güney Yıldızı Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye görevi yaptıkları sırada ağacın altında hareketsiz yatan birini gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, sol göğsünden tabancayla vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise cesedin yaklaşık 2 metre uzağında tabanca buldu.
Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Velit G.'ye ait olduğu belirlenirken, ailesi tarafından olaydan yaklaşık iki saat önce Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Veli G.'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde Veli G.'nin intihar ettiği belirlendi. Veli G.'nin, aşkına karşılık bulamadığı için intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aşkına karşılık bulamadığı için intihar etmişAşkına karşılık bulamadığı için intihar etmişAşkına karşılık bulamadığı için intihar etmişAşkına karşılık bulamadığı için intihar etmiş

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