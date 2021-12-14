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  4. Aşkına karşılık bulamadığı kadını kaçırdı! Şehri birbirine kattı

Aşkına karşılık bulamadığı kadını kaçırdı! Şehri birbirine kattı

14.12.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta platonik aşk yaşadığı genç kadını zorla alıkoyan genç, kaçarken aracıyla çarptığı 2 polis memurunu yaraladı.

Aşkına karşılık bulamadığı kadını kaçırdı! Şehri birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde Y.A isimli genç, aşık olduğu S.B. isimli kızdan karşılık bulamayınca zorla S.B’yi araca bindirip kaçırmak istedi.

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Genç kadın kaçırılırken bir fırsatını bulup durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine aile polisten yardım istedi. Polis ekipleri ile genç kadının alıkonulduğu araç arasında kovalamaca yaşandı.

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Y.A., kovalamaca sırasında basın mensuplarına ait araca çarptı. Yaklaşık 15 dakika kadar yaşanan kovalamaca sonrası Y.A., Saitpaşa Caddesi’nde önünü kesen polis aracına çarparak durdu.

2 POLİS MEMURU VE ALIKOYDUĞU KİŞİ YARALANDI

Olayda 2 polis memuru yaralanırken, Y.A. ve alıkoyduğu S.D. de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Sivas
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