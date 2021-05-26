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  4. Aşkını ilan eden Sıla'nın İlker Kaleli'ye kurduğu cümleleri daha öncede kullandığı ortaya çıktı!

Aşkını ilan eden Sıla'nın İlker Kaleli'ye kurduğu cümleleri daha öncede kullandığı ortaya çıktı!

26.05.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ilişkilerini gözler önüne sermişlerdi. Şarkıcı Sıla, Kaleli ile yayınladığı fotoğrafın altına düştüğü o cümleyi eski aşkına yazdığı ortaya çıktı. Ortaya atılan o iddia ikilinin cephesini epey kızdıracağa benziyor.

Aşkını ilan eden Sıla'nın İlker Kaleli'ye kurduğu cümleleri daha öncede kullandığı ortaya çıktı!

Hazer Amani ile boşanmasından sonra bir süre adı aşk dedikodularına karışmayan Sıla Gencoğlu gönlünü yeniden birine kaptırdı. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündeme gelen şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile birlikteliğini ilan etmesi gündeme bomba gibi düştü. Ancak başarılı şarkıcının paylaşımına düştüğü o not ise takipçilerine eskiyi hatırlattı.

AŞKTAN YANA YÜZÜ GÜLMEDİ

Aşktan yana şanslı olmayan Sıla, bir dönem Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ilişkisini bitirmesinin ardından, ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olduğunu duyurdu. İlişkilerini evlilikle taçlandıran çift kısa süre sonra boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Boşanmanın ardından ünlü şarkıcının adı oyuncu İlker Kaleli ile anılmaya başlanmıştı.

SONUNDA AŞKLARINI İTİRAF ETTİLER

Uzun süredir aralarındaki ilişkiyle anılan çift sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen fotoğraflarını romantik notlarla paylaşarak birbirlerine duydukları aşkı dile getirdi. Sıla, paylaşımına ‘Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.’ ifadelerini kullandı.
İlker Kaleli ise paylaştığı fotoğrafa ‘Gelirmiş… Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine… Bilmediğim, canımdan can bir yere…’ notu ile paylaştı.

Aşkını ilan eden Sıla'nın İlker Kaleli'ye kurduğu cümleleri daha öncede kullandığı ortaya çıktı!

AYNI CÜMLELERİ ESKİ EŞİNE SARF ETMİŞ

Ancak Sıla yeni sevgilisi Kaleli için yazdığı o sözleri daha önce de kullandığı ortaya çıktı. Hazer Amani ile aşk yaşadığı dönemdeki bir gönderisinde ‘Canımın canı’ ifadesini kullanması büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
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