ASKİ'nin 350 milyon lira borçlanma teklifi reddedildi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin teklif, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi.

ABB Meclisi aralık ayı toplantısının 1. oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yavaş, ASKİ'nin 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin teklifin 24 Kasım'daki toplantıda oy çokluğuyla reddedildiğini ancak acil ihtiyaç olarak görülen hizmet ve yatırımlar için borçlanmanın gerekli olduğunu belirtti.

Yavaş, içme suyu ve arıtma tesisleri gibi yatırımların yaşamsal önemde olduğunu ifade ederek, "Böyle önemli bir konuda zorunlu olarak gündeme gelen borçlanma talebinin reddedilmesi bir hak olarak kabul edilemez." dedi.

- "Artist" ifadesi tartışmaya neden oldu

Söz alan AK Partili Meclis Üyesi Bekir Yıldız, 1994 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığını kazanan Refah Partisinin, belediye meclisinde azınlıkta olduğunu anımsatarak, "Benzer bir durumdayız. Hatta o zaman Melih Gökçek ile ilgili tartışmalar oldu. Seçim bittikten sonra da 'siz meşru değilsiniz, orada oturamazsınız' denilerek 6-7 ay Ulus'taki Taş Bina'da savaş yaptık biz." dedi.