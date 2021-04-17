Askıya Alınan Aşılar Aşılamaya Güveni Azaltabilir

Önce AstraZeneca’nın Corona virüsü aşısı. Şimdi de Johnson&Johnson aşısı. İki aşının da kanda pıhtılaşmaya neden olduğu vakalar, bazı ülkeleri önlem almaya itti. Son olarak Amerika’da bu aşının, geçici olarak durdurulması tavsiye edildi.

Tavsiye Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC ile Gıda ve İlaç Dairesi FDA’den. Gerekçe, 50 yaşın altındaki altı kadında aşısını olmalarını takip eden günlerde kanlarında pıhtılaşma olması ve birinin hayatını kaybetmesi.

Tromboz olarak bilinen durum, kanın damar içinde pıhtılaşarak, kalp, akciğer ve damarlarda tıkanıklıklara yol açması ve ölüme kadar götürebiliyor.

Tavsiye sonrası toplu aşılama merkezleri dahil federal düzeydeki dağıtım kanalları, aşının dağıtımı ve uygulanmasına ara vermeye başladı. İlk adımı atan eyaletlerden biri New York oldu.

Yetkililer J&J aşısı olanlara, ilk üç hafta içinde ağır baş, kas ya da bacak ağrısı veya nefes darlığı yaşamaları durumunda ilgili sağlık kurumlarına başvurmaları çağrısı da yapıyor.

Uzmanlar ise AstraZeneca aşısında olduğu gibi bu aşıdan dolayı yaşanan kanda pıhtılaşma vakalarının neredeyse milyonda bir olduğuna dikkat çekerek, araştırmaların tamamlanmasından sonra aşılamaların devam etmesini bekliyor.