Askıya Alınan Aşılar Aşılamaya Güveni Azaltabilir

Önce AstraZeneca’nın Corona virüsü aşısı. Şimdi de Johnson&Johnson aşısı. İki aşının da kanda pıhtılaşmaya neden olduğu vakalar, bazı ülkeleri önlem almaya itti. Son olarak Amerika’da bu aşının, geçici olarak durdurulması tavsiye edildi.
Tavsiye Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC ile Gıda ve İlaç Dairesi FDA’den. Gerekçe, 50 yaşın altındaki altı kadında aşısını olmalarını takip eden günlerde kanlarında pıhtılaşma olması ve birinin hayatını kaybetmesi.
Tromboz olarak bilinen durum, kanın damar içinde pıhtılaşarak, kalp, akciğer ve damarlarda tıkanıklıklara yol açması ve ölüme kadar götürebiliyor.
Tavsiye sonrası toplu aşılama merkezleri dahil federal düzeydeki dağıtım kanalları, aşının dağıtımı ve uygulanmasına ara vermeye başladı. İlk adımı atan eyaletlerden biri New York oldu.
Yetkililer J&J aşısı olanlara, ilk üç hafta içinde ağır baş, kas ya da bacak ağrısı veya nefes darlığı yaşamaları durumunda ilgili sağlık kurumlarına başvurmaları çağrısı da yapıyor.
Uzmanlar ise AstraZeneca aşısında olduğu gibi bu aşıdan dolayı yaşanan kanda pıhtılaşma vakalarının neredeyse milyonda bir olduğuna dikkat çekerek, araştırmaların tamamlanmasından sonra aşılamaların devam etmesini bekliyor.
Amerikalı yetkililer Johnson and Johnson aşısına ara verilmesinin, aşılama çalışmalarını hızını düşürmesini beklemiyor. Ancak uzmanlar, kan pıhtılaşması haberlerinin, halk arasında desteğin yavaş yavaş yükseldiği aşılara karşı şüpheleri yeniden tetiklemesinden endişeli.
Kaiser Aile Vakfı’nın açıkladığı son araştırmaya göre en kısa zamanda aşı olmak isteyen katılımcıların oranı Şubat ayında yüzde 30’ken Mart ayında Yüzde 37’ye yükseldi. Aşıya şüpheyle yaklaşan bu nedenle beklemeyi tercih edenlerin oranı yüzde 22’den yüzde 17’ye düştü. ‘Asla aşı olmam’ diyenlerin oranı da yüzde 2 azaldı.
Aşılama sürecinde bu tür nadir olayların normal olduğunu yetkililer sıklıkla vurgulasa da, Johnson&Johnson aşısı ile ilgili son gelişmelerin bu tabloyu değiştirip-değiştirmeyeceği ise belirsiz.
Amerika’da yaklaşık 250 milyon doz aşının dağıtımı yapıldı. Bu aşıların neredeyse 125 milyon dozu Pfizer/BionTech’ten. Peşinden 105 milyon dozla Moderna aşısı geliyor. Dağıtılan 17 milyon doz civarındaki Johnson and Johnson aşısının henüz sadece 7 milyonuyla aşılama yapılmış durumda.