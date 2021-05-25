Aşkları belgelenen Sıla ve İlker Kaleli'den beklenmedik atak: Sarmaş dolaş pozlarını yayınladı!

Önceki gün aynı evde kaldıkları ortaya çıkan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti daha fazla sessiz kalamadı. Bir süredir beraberlik yaşadığı öne sürülen Kaleli ve Gençoğlu çifti iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından aynı anda sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak ilişkilerini duyurdu. İkili, paylaşımlarına yazdığı romantik notlarla ile ilanı aşk ettiler.

Sıla ve İlkel Kaleli'den peş peşe aşk ilanı!

Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu yaşadığı ayrılıktan sonra Bodrum'da inzivaya çekilmişti. Bu ayrılığın ardından oyuncu İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı.

Canımdan can yere Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.

Şu canımın canısın Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.