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  4. Aşkları belgelenen Sıla ve İlker Kaleli'den beklenmedik atak: Sarmaş dolaş pozlarını yayınladı!

Aşkları belgelenen Sıla ve İlker Kaleli'den beklenmedik atak: Sarmaş dolaş pozlarını yayınladı!

25.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir adları aşk dedikoduları ile anılan şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli ikilisinden beklenmedik atak geldi. Önceki gün Bodrum'da aynı evde görüntülenen çiftten İlker Kaleli, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından birlikte çekilen karelerini yayınlayan Kaleli, ilanı aşk etti.

Önceki gün aynı evde kaldıkları ortaya çıkan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti daha fazla sessiz kalamadı. Bir süredir beraberlik yaşadığı öne sürülen Kaleli ve Gençoğlu çifti iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından aynı anda sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak ilişkilerini duyurdu. İkili, paylaşımlarına yazdığı romantik notlarla ile ilanı aşk ettiler.

Sıla ve İlkel Kaleli'den peş peşe aşk ilanı!

Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu yaşadığı ayrılıktan sonra Bodrum'da inzivaya çekilmişti. Bu ayrılığın ardından oyuncu İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı.

Canımdan can yere

Canımdan can yere
Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.

Şu canımın canısın

Şu canımın canısın
Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.
Ünlü oyuncu İlker Kaleli, önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
burçin terzioğlundan sonra sıla ne denir ki çok sürmez bu sılanın aklı hala ahmet kuralda
off daha 2 ay oldu bosanali, nasi mideler bunlar. bide aşk demiyolar mi adina, insan omrunde bir kere ennn fazla 2 kere aşık olur, bunlar her hafta aşık..

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