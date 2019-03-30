Aşkları boylarından büyük

BİLAL ALTIOK - Burdur'da halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla yaşamını sürdüren İmran Uğur, evini ve babasını kaybettiği yangının ardından yaşadığı zorlu günlerin acısını kendisiyle aynı hastalığı taşıyan Cansu Uğur ile yaşamını birleştirerek mutluluğa dönüştürdü.

İmran Uğur (36), hayatındaki engelleri ailesinin desteğiyle aşmaya çalışırken 2016 yılında evinde çıkan yangında babasını kaybetti, oluşan hasar nedeniyle evsiz kaldı.

Annesi ve akrabalarının desteğiyle yaşama tutunmaya çalışan Uğur'un, "Her şey bitti" diye düşünürken karşısına çıkan kendisi gibi aynı hastalığı taşıyan Cansu Özçanak yaşama sevinci oldu. İlk görüşte birbirlerine aşık olan ikili, geçen yıl ekim ayında hayatlarını birleştirdi.

İmran Uğur, Burdur Devlet Hastanesinde, Cansu Uğur da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışsa da ikilinin aşklarına mesafeler de engel olamıyor. Çift, karşılaştıkları zorlukları, aşklarının gücüyle yeneceklerine inanıyor.

- Eşiyle dünyası değişti