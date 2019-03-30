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Aşkları boylarından büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Burdur'da halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla yaşamını sürdüren İmran Uğur, evini ve babasını kaybettiği yangının ardından yaşadığı zorlu günleri kendisiyle aynı hastalığı taşıyan Cansu Uğur ile hayatını birleştirerek atlattı - İmran Uğur: "Rabb'im karşıma eşimi çıkardıktan sonra hayata tutundum. Dünyam değişti, bir anda mutsuz ve karamsar günlerden hayata yeniden başlamış oldum" - Cansu Uğur: "Birbirimizi çok sevdiğimiz için hiçbir engel bizim sevgimizin önüne geçemiyor"

BİLAL ALTIOK - Burdur'da halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla yaşamını sürdüren İmran Uğur, evini ve babasını kaybettiği yangının ardından yaşadığı zorlu günlerin acısını kendisiyle aynı hastalığı taşıyan Cansu Uğur ile yaşamını birleştirerek mutluluğa dönüştürdü.

İmran Uğur (36), hayatındaki engelleri ailesinin desteğiyle aşmaya çalışırken 2016 yılında evinde çıkan yangında babasını kaybetti, oluşan hasar nedeniyle evsiz kaldı.

Annesi ve akrabalarının desteğiyle yaşama tutunmaya çalışan Uğur'un, "Her şey bitti" diye düşünürken karşısına çıkan kendisi gibi aynı hastalığı taşıyan Cansu Özçanak yaşama sevinci oldu. İlk görüşte birbirlerine aşık olan ikili, geçen yıl ekim ayında hayatlarını birleştirdi.

İmran Uğur, Burdur Devlet Hastanesinde, Cansu Uğur da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışsa da ikilinin aşklarına mesafeler de engel olamıyor. Çift, karşılaştıkları zorlukları, aşklarının gücüyle yeneceklerine inanıyor.

- Eşiyle dünyası değişti

İmran Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 14 Şubat 2018'de Antalya'da hastanede tanıştıklarını, o günden bu yana birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Hayatının aşkını bulana kadar zor günler yaşadığını anlatan Uğur, şunları dile getirdi:

"Yangın hayatımı silip süpürmüştü. Çevremdekilerin yardımıyla evimizi onardık. Hastalığım nedeniyle bir gün evleneceğimi hiç düşünmüyordum. Kendimle aynı rahatsızlığı taşıyan birini bulmak çok zor gibi görünüyordu ama Allah karşıma eşimi çıkardı. Rabb'im karşıma eşimi çıkardıktan sonra hayata tutundum. Dünyam değişti, bir anda mutsuz ve karamsar günlerden hayata yeniden başlamış oldum. Bundan dolayı eşime çok teşekkür ediyorum. Eşimle iş hayatımızdan dolayı ayrı olsak da sevgimiz her engeli aşıyor. Buluşma anlarımızda sanki ilk defa birbirimizi görüyor gibi çok mutlu oluyoruz. İnşallah bir gün aynı şehirde yaşamımızı sürdüreceğiz. Tek hayalimiz birbirimizden hiç ayrılmamak. Yaşadığımız sıkıntıyı devlet büyüklerimizin çözeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yuvamızı birleştirmesini istiyoruz."

- Tüm zorlukları sevgileriyle yeniyorlar

Cansu Uğur (29) da aradığı aşkı eşiyle bulduğunu ifade etti.

Eşinden ayrı kalmanın üzüntüsünün kavuştuklarında mutluluğa dönüştüğünü belirten Uğur, "Birbirimizi çok sevdiğimiz için hiçbir engel bizim sevgimizin önüne geçemiyor. İmran ile hayatıma renk geldi. Çevremizdekiler bizim sevgimizi konuşuyor. Tek sıkıntımız ikimiz de farklı illerde çalıştığımız için ayrı kalmak. Bunun da ilerleyen süreçte çözüleceğine inanıyorum."diye konuştu.

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