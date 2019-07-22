HABER

Aşkları engel tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul’da görev yaparken birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift Adana’da evlendi.İstanbul’da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği yapan görme engelli Gülşen Mut (32) ile Edebiyat Öğretmeni Ediz Mut (45) tanışıp birbirlerine aşık olunca evlenmeye karar verdi.

İstanbul’da görev yaparken birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift Adana’da evlendi.
İstanbul’da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği yapan görme engelli Gülşen Mut (32) ile Edebiyat Öğretmeni Ediz Mut (45) tanışıp birbirlerine aşık olunca evlenmeye karar verdi. İkisi de doğuştan görme engelli olan çift Adana’da yaptıkları sade bir düğünle dünya evine girdi.
Birbirlerini tanıdıktan sonra çok sevdiklerini bu nedenle de hayatlarını birleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Gülşen Mut, "Sevdiğim insanla evlendiğim için çok mutluyum biraz da heyecan var" dedi.
Ediz Mut ise evlendiği günün kendisi için huzurun başlangıcı bir gün olduğunu, bütün engelleri ortadan kaldırarak evlendiklerini söyledi.
Çift pasta kesip dans ederek en mutlu günlerini dostlarıyla birlikte geçirdi.

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

Son dakika: Batman'da bir TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe

Trende ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce kişi mağdur oldu

Trende ortalık bir anda karıştı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Düğün dönüşü evini bu halde buldu! Komşuları güçlükle sakinleştirdi

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.