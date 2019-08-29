HABER

Aşkları engel tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Tokat’ta rehabilitasyon merkezinde tanışarak birbirine aşık olan bedensel engelli çift dünya evine girdi.Turhal Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan doğuştan engelli Halime Ödünç (46) ile 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Yaşar Büyüktepe (56) 5 yıl önce kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanıştı.

Tokat’ta rehabilitasyon merkezinde tanışarak birbirine aşık olan bedensel engelli çift dünya evine girdi.
Turhal Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan doğuştan engelli Halime Ödünç (46) ile 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Yaşar Büyüktepe (56) 5 yıl önce kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanıştı. 6 ay önce de evlilik kararı alan çifte görkemli bir düğün yapıldı. Turhal Belediyesine ait engelsiz yaşam aracına gelin arabası yapılarak tekerlekli sandalyeleri ile bindirilen çift için düğün konvoyu düzenlendi. Arkasında ’Aşk engel tanımaz’ yazılı araçla düğünün yapılacağı salona gelen çift, engelliler için özel olarak tasarlanan araçtan asansör yardımıyla indirildi. Alkışlar arasında salona giren çiftin yaşadıkları sevinç gözlerine yansıdı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tarafından çiftin nikahı kıyılırken, düğüne katılanlar çiçeği burnunda çifti alkış yağmuruna tuttu. Nikah törenin ardından oyun havaları eşliğinde çift tekerlekli sandalyelerinde müziğe eşlik etti.

"Sabrın sonu mutlu olmakmış"
Yaşadıkları aşkı dile getiren Halime Öndüç, çok büyük badireler atlattıklarını belirterek, “Sabrın sonu mutlu olmakmış. Mutluyuz çok şükür. Tek idik iki olduk, eşimin bundan sonra iki ayağı, iki kolu, iki gözü, iki kulağı olacağım bir ömür boyu. Darısı bütün bekarlara, aşk engel tanımıyor" dedi. Yaşar Büyüktepe ise yaşadığı sevinci sözleri ile dile getiremese de davranışlarıyla yansıttı.
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ise, engelli çift için güzel bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, “Engelli aracımızı onlara gelin arabası olarak tahsis ettik. Burada şehrimizin ileri gelenleri halkımız ile beraber güzel bir nikah töreni gerçekleştirdik. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

30 lira için dehşet saçtılar! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.