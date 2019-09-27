Aşkları engel tanımadı

GİRESUN (AA) - Sosyal medyadan tanışan bedensel engelli gençler, bir ömür mutluluğa "evet" diyerek, dünya evine girdi.

Giresun'da yaşayan 39 yaşındaki Yunus Günay ile Isparta'da yaşayan 38 yaşındaki Hacer Toptaş 6 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştı.

Arkadaşlıklarını ilerleten Günay ve Toptaş'ın aldığı evlilik kararına, Toptaş ailesi rıza göstermedi. Bunun üzerine Hacer Toptaş, mutlu bir yuva hayali kurduğu Günay'a kaçtı.

Bedensel engelli Günay ve Toptaş, Doğankent Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, nikahlarını kıydığı genç çiftin düğün masraflarını karşılayacağını söyledi.

Yunus Günay, yaptığı açıklamada, eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını ve ilk görüşte aşık olduğunu belirtti.

Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Günay, "Bu rüyaya sebep olan eşime minnettarım. Aşk engel tanımaz, sevgiye yenik düşer. Biz de bu yola çıktık. Engelleri aşarak, bugünlere geldik. Bize bu anı yaşatan başta Rüşan Özden başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hacer Toptaş da eşini tanıdığı ve evlilik hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Toptaş, "Evlilik hayalim vardı ama 'bu durumda olmuyor' diyordum. Çok karamsardım. Bana bugünleri yaşatan eşime teşekkür ediyorum. En büyük hayalimi eşim gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

