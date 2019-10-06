HABER

Aşkları sınır tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta yaşayan Bilal Yavuz (28), 2 yıl önce internetten tanışıp aşık olduğu Endonezyalı Fatri Biahimo (24) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

Aşkları sınır tanımadı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta yaşayan Bilal Yavuz (28), 2 yıl önce internetten tanışıp aşık olduğu Endonezyalı Fatri Biahimo (24) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.
Kozlu ilçesinde yaşayan Bilal Yavuz, 2017 yılında internet üzerinden Endonezya’da yaşayan Fatri Biahimo ile tanıştı. 2 yıl boyunca internet üzerinden konuşan ve birbirine aşık olan Bilal ve Fatri, ardından evlilik kararı aldı. Bilal ve Fatri için Kozlu ilçesinde Türk gelenek ve göreneklerine göre düğün yapıldı. Fatri Biahimo, Türk gelinlerin düğünlerde gerçekleştirdiği tüm adetleri de yerine getirdi. Düğünde testi kıran ve kına yakılan Endonezyalı gelin, güler yüzüyle ilgi gördü. Bilal ve Fatri, düğüne katılan yakınlarıyla birlikte gece boyu eğlendi.
'BİRBİRİMİZE ÖMÜR BOYU BİRLİKTE OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİK'
Bilal Yavuz arkadaşlıklarının bir anda ilerlediğini ifade ederek, "2 yıl boyunca internet üzerinden konuştuk. Evlenme teklifini de yine internet üzerinden yaptım. Sohbet ederken birbirimize ömür boyu birlikte olacağımızın sözünü zaten vermiştik. İkimiz de sözümüzü tuttuk ve bugün evleniyoruz. İlk evlenme teklifini internet üzerinden yaptım. Evlilik teklifini kabul edince burada nikah işlemlerine başladık. Nikah salonunda nikahtan önce yine yüzük ile bir evlenme teklifi yaptım. Fatri’nin Türkiye’ye gelmesi, vize işlemleri biraz bizi yordu. Zor bir süreç geçirdik çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Davet mektubu diye bir şey var aslında onu güzel hazırladıktan sonra bir sıkıntı yaşamıyorsunuz" dedi.
Bilal’a aşık olduğunu ve aşkın sınır tanımadığını belirten Fatri Biahimo ise "Türkiye gerçekten çok güzel bir yer. Geldim ve burada mutluyum. Bilal ile internet üzerinden 2 yıl önce tanıştık. Sohbet ettik ve birbirimizi sevdik. 2 yılın sonunda ise bir birimize güvendik ve bugün evleniyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Aşkları sınır tanımadıAşkları sınır tanımadıAşkları sınır tanımadıAşkları sınır tanımadı

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
İstanbul'un Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendiİstanbul'un Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendi
Mersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgiMersin’in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.