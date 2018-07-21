MAGAZİN

Aşkları tüm dünyanın gündeminde! Peki aralarında kaç yaş fark var?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Adriana Lima ve Metin Hara'nın arasındaki yaş farkını biliyor musunuz?

İşte ünlülerin gerçek yaşları...

Ünlülerin gerçek yaşları

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Demet Evgar,37 yaşında.

Demet Evgar,37 yaşında.
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Defne Samyeli (45 yaşında)17 Mart 1972 doğumlu.

Defne Samyeli (45 yaşında)17 Mart 1972 doğumlu.
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Mehmet Günsür (42 yaşında)8 Mayıs 1975 doğumlu

Mehmet Günsür (42 yaşında)8 Mayıs 1975 doğumlu
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Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu ve 30 yaşında.

Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu ve 30 yaşında.
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Neslihan Yeldan 1969 49 yaşında.

Neslihan Yeldan 1969 49 yaşında.
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Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu ve 43 yaşında.

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu ve 43 yaşında.
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Ata Demirer 1972 doğumlu 45 yaşında.

Ata Demirer 1972 doğumlu 45 yaşında.
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Alara Bozbey 1986 doğumlu 31 yaşında.

Alara Bozbey 1986 doğumlu 31 yaşında.
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Oktay Kaynarca 53 yaşında.

Oktay Kaynarca 53 yaşında.
10 / 80

Nurgül Yeşilçay (41 yaşında) 26 Mart 1976 doğumlu.

Nurgül Yeşilçay (41 yaşında) 26 Mart 1976 doğumlu.
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Burcu Esmersoy (41 yaşında)2 Ekim 1976 doğumlu.

Burcu Esmersoy (41 yaşında)2 Ekim 1976 doğumlu.
12 / 80

Cem Yılmaz (44 yaşında)23 Nisan 1973 doğumlu.

Cem Yılmaz (44 yaşında)23 Nisan 1973 doğumlu.
13 / 80

Seren Serengil (41 yaşında)1976 doğumlu

Seren Serengil (41 yaşında)1976 doğumlu
14 / 80

Alişan 41 yaşında.

Alişan 41 yaşında.
15 / 80

Buse Varol 27 yaşında.

Buse Varol 27 yaşında.
16 / 80

Geçtğimiz günlerde ilişkilerini fotoğraflarla belgeleyen ikilinin arasında 14 yaş fark var.

Geçtğimiz günlerde ilişkilerini fotoğraflarla belgeleyen ikilinin arasında 14 yaş fark var.
17 / 80

Sibel Can 47 yaşında

Sibel Can 47 yaşında
18 / 80

Burcu Esmersoy 41 yaşında

Burcu Esmersoy 41 yaşında
19 / 80

Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi bakın kaç yaşında.

Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi bakın kaç yaşında.
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Esra Dermancıoğlu 48 yaşında, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ömer Güneş ise 32.

Esra Dermancıoğlu 48 yaşında, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ömer Güneş ise 32.
21 / 80

Keremcem 39 yaşında

Keremcem 39 yaşında
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İlay Erkök 24 yaşında.

İlay Erkök 24 yaşında.
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39 yaşındaki Keremcem, İlay Erkök’ten 15 yaş büyük.

39 yaşındaki Keremcem, İlay Erkök’ten 15 yaş büyük.
24 / 80

Tarkan 45 yaşında

Tarkan 45 yaşında
25 / 80

Pınar Dilek 30 yaşında

Pınar Dilek 30 yaşında
26 / 80

Ajda Pekkan 71 yaşında.

Ajda Pekkan 71 yaşında.
27 / 80

Sevgilisi Bülent Çavuşoğlu 49 yaşında.

Sevgilisi Bülent Çavuşoğlu 49 yaşında.
28 / 80

Metin Hara 35 yaşında.

Metin Hara 35 yaşında.
29 / 80

Adriana Lima 36 yaşında.

Adriana Lima 36 yaşında.
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2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı'nın yaşını duyan, şaşırıp kalıyor.

2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı'nın yaşını duyan, şaşırıp kalıyor.
Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte ekranda fırtına gibi esmeye başlayan Müge Anlı'nın gerçek yaşını duyan kulaklarına inanamıyor.
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2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programı ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programı ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Müge Anlı'nın 43 yaşında olduğunu duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra "Hiç göstermiyor" şeklinde yorum yapıyor.
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Özcan Deniz 45

Özcan Deniz 45
33 / 80

Feyza Aktan 25

Feyza Aktan 25
34 / 80

Çetin Tekindor - 72

Çetin Tekindor - 72
35 / 80

Adnan Oktar - 61

Adnan Oktar - 61
36 / 80

Banu Alkan - 59

Banu Alkan - 59
37 / 80

Safiye Soyman - 56

Safiye Soyman - 56
38 / 80

Mehmet Ali Erbil 60 yaşında.

Mehmet Ali Erbil 60 yaşında.
39 / 80

Bülent Ersoy - 65

Bülent Ersoy - 65
40 / 80

Zafer Ergin - 74

Zafer Ergin - 74
41 / 80

Halit Ergenç 46 yaşında

Halit Ergenç 46 yaşında
42 / 80

Tuğba Özay 39 yaşında

Tuğba Özay 39 yaşında
43 / 80

Bergüzar Korel 34 yaşında

Bergüzar Korel 34 yaşında
44 / 80

Nebahat Çehre. 72 yaşında.

Nebahat Çehre. 72 yaşında.
45 / 80

Yeliz Yeşilmen, kendisinden 16 yaş büyük olan eşi Ali Uğur Akbaş ile evlendiğinde de aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.

Yeliz Yeşilmen, kendisinden 16 yaş büyük olan eşi Ali Uğur Akbaş ile evlendiğinde de aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.
46 / 80

Yeliz Yeşilmen 38 yaşında.

Yeliz Yeşilmen 38 yaşında.
47 / 80

Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş 54 yaşında. Aralarındaki yaş farkı ise 16.

Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş 54 yaşında. Aralarındaki yaş farkı ise 16.
48 / 80

Duygu Su Gülpınar 24 yaşında.

Duygu Su Gülpınar 24 yaşında.
49 / 80

Ali Ağaoğlu 62 yaşında.

Ali Ağaoğlu 62 yaşında.
50 / 80

Çiftin arasında 38 yaş fark bulunuyor.

Çiftin arasında 38 yaş fark bulunuyor.
51 / 80

Serenay Sarıkaya - 25

Serenay Sarıkaya - 25
52 / 80

Mehmet Günsür - 41

Mehmet Günsür - 41
53 / 80

Ozan Güven - 42

Ozan Güven - 42
54 / 80

Büşra Develi - 23

Büşra Develi - 23
55 / 80

Ayşenur Çetin - 19

Ayşenur Çetin - 19
56 / 80

Magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden Demet Şener, takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü fotoğrafında ciddi bir pot kırdı.

Magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden Demet Şener, takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü fotoğrafında ciddi bir pot kırdı.
57 / 80

Kocası İbrahim Kutluay’la ilk boşanma davası geride bıraktığımız haftalarda görülen Demet Kutluay, perşembe günleri yapılan eski günlere gönderme olarak da bilinen TBT gününde Başak Dizer’le çekilmiş bebeklik dönemine ait bir kareyi paylaştı.

Kocası İbrahim Kutluay’la ilk boşanma davası geride bıraktığımız haftalarda görülen Demet Kutluay, perşembe günleri yapılan eski günlere gönderme olarak da bilinen TBT gününde Başak Dizer’le çekilmiş bebeklik dönemine ait bir kareyi paylaştı.
58 / 80

Bu fotoğrafta henüz daha bir yaşında çekilmiş bir karesini paylaşan Demet Kutluay’ın yanındaysa Başak Dizer oturuyor.

Bu fotoğrafta henüz daha bir yaşında çekilmiş bir karesini paylaşan Demet Kutluay’ın yanındaysa Başak Dizer oturuyor.
Demet’in ‘birinci yaş günümde’ diyerek paylaştığı fotoğraf Başak Dizer’in gerçek yaşını da ortaya çıkardı. Çevresine 80 doğumlu olduğunu söyleyen Dizer, 78 yılına ait bu fotoğrafta Demet Kutluay’la yan yana otururken görülüyor.
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Bu gelişmeyle birlikte Başak Dizer’in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile arasındaki yaş farkı üçten beşe çıkmış oldu.

Bu gelişmeyle birlikte Başak Dizer’in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile arasındaki yaş farkı üçten beşe çıkmış oldu.
60 / 80

Daima genç ve bakımlı gördüğümüz sanatçıların gerçek yaşları çok şaşırtacak...

Daima genç ve bakımlı gördüğümüz sanatçıların gerçek yaşları çok şaşırtacak...
61 / 80

Nilüfer 61

Nilüfer 61
62 / 80

Nükhet Duru 62

Nükhet Duru 62
63 / 80

Pınar Altuğ 42

Pınar Altuğ 42
64 / 80

Nilgün Belgün 63

Nilgün Belgün 63
65 / 80

Şenay Gürler 50 yaşında

Şenay Gürler 50 yaşında
66 / 80

1963 doğumlu

1963 doğumlu
67 / 80

Özge Özberk - 40

Özge Özberk - 40
68 / 80

Yonca Evcimik - 53

Yonca Evcimik - 53
69 / 80

Asuman Krause 41

Asuman Krause 41
70 / 80

Metin Akpınar - 74

Metin Akpınar - 74
71 / 80

Fatma Girik - 74

Fatma Girik - 74
72 / 80

Şebnem Bozoklu - 37

Şebnem Bozoklu - 37
73 / 80

Ayşen Gruda - 73

Ayşen Gruda - 73
74 / 80

Bergüzar Korel 1982 doğumlu

Bergüzar Korel 1982 doğumlu
75 / 80

Türkan Şoray

Türkan Şoray
76 / 80

Türkan Şoray 1945 doğumlu

Türkan Şoray 1945 doğumlu
77 / 80

Aslı Tandoğan 1979 doğumlu

Aslı Tandoğan 1979 doğumlu
78 / 80

Seda Sayan 1961 doğumlu

Seda Sayan 1961 doğumlu
79 / 80

Sibel Can

Sibel Can
80 / 80

1970 doğumlu

1970 doğumlu
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