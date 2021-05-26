Aşklarına nazar değdi: İsmail Hacıoğlu- Merve Çağıran çifti ayrıldı!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından bir dönem aynı dizide rol aldığı başarılı oyuncu Merve Çağıran ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Yaşadıkları aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken, boşanmadan kısa süre sonra başlaması ünlü çiftin hakkında ihanet iddialarını ortaya çıkarmıştı. Uzun süredir ilişki yaşayan ikilinin yollarını ayırması ile gündem oldular.

Büyük aşk sona erdi: İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran yollarını ayırdı!

Uzun süredir ilişki yaşayan oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkı sona erdi. Ünlü çiftin karşılıklı ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

Göze geldiler Bir dönem "Çocuk" adlı dizinin setinde tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın çiftinin ilişkisi göze geldi.

2020 yılında Duygu Kumarki'den boşandıktan sonra Çağıran ile aşk yaşayan başarılı oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildiği dikkat çekti.

yuva yıkan kadın iddialarını yalanladılar Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti. Kumarki, Çağıran'ın eski eşiyle boşanma olmadan ilişki yaşadığını iddia etmişti.